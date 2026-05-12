あまりの美味しさに一気飲み！？【マクドナルド】カップデザインも可愛い♡「コラボドリンク」

【マクドナルド】では、見た目も可愛い「コラボドリンク」を発売中。さっぱり系のフルーツスムージーやスイーツ系のホイップクリームもりもりドリンクなど、満足度が高そうなラインアップ。今回はそんな「コラボドリンク」について、詳しくご紹介します。限定デザインのカップにも注目です。

暑い日にぴったり！ フルーツスムージー

目が覚めるようなパキッとした赤色がキレイなこちらのドリンクは「ハローキティのジューシーいちごスムージー」です。公式サイトによると、「McCafé」とキャラクターがコラボするのは初めてのことだそう。カップにはドリンクを持ったキティちゃんが描かれています。「ジューシーで甘さのある濃厚ないちご味」だったとコメントした@ftn_picsレポーターともさんは「あまりにも美味しいので一気飲み」してしまったそう。販売価格は\450（税込）～。暑い日の気分転換にもぴったりです。

まるでプリン？！ スイーツ系ドリンク

こちらは「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」。プリン味のドリンクにカラメルソースとホイップクリームがトッピングされた一品です。レポーターともさんも「クリームプリンを食べているかのよう」「プリンって飲み物だった？と勘違いしそう」と味わいに驚きの様子。カップにはドリンクを飲むポムポムプリンがデザインされています。販売価格は\490（税込）～。5月中旬までの期間限定発売なので、気になる人は早めにチェックしてみてください。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A