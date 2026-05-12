カルビー、ポテトチップスなど計14品パッケージを当面の間“白黒”2色に 中東情勢の影響受け【全文】
【モデルプレス＝2026/05/12】カルビーの公式サイトが5月12日に更新された。中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、一部商品のパッケージを白と黒の2色に変更すると発表した。
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同サイトは「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直しますので、お知らせいたします」と報告。対象商品については「ポテトチップス」のうすしお、コンソメパンチ、コンソメWパンチ、のりしお、「堅あげポテト」のうすしお、ブラックペッパー、そして「かっぱえびせん」、「フルグラ」と説明し「パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、2026年5月25日（月）週より店頭で順次切り替えて販売いたします。なお、本対応は対象を限定して実施するものであり、商品の品質への影響はございません」と伝えた。
なお「ポテトチップス」、「かっぱえびせん」、「フルグラ」は5月25日週以降、「堅あげポテト」は6月22日以降、店頭にて展開される。（modelpress編集部）
中東情勢の影響による一部商品仕様見直しのお知らせ
カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼 CEO：江原 信）は、中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直しますので、お知らせいたします。「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など合計 14品について、パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、2026年5月25 日（月）週より店頭で順次切り替えて販売いたします。なお、本対応は対象を限定して実施するものであり、商品の品質への影響はございません。
当社は今後とも、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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◆カルビー、一部商品のパッケージが2色に
同サイトは「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直しますので、お知らせいたします」と報告。対象商品については「ポテトチップス」のうすしお、コンソメパンチ、コンソメWパンチ、のりしお、「堅あげポテト」のうすしお、ブラックペッパー、そして「かっぱえびせん」、「フルグラ」と説明し「パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、2026年5月25日（月）週より店頭で順次切り替えて販売いたします。なお、本対応は対象を限定して実施するものであり、商品の品質への影響はございません」と伝えた。
◆全文
中東情勢の影響による一部商品仕様見直しのお知らせ
カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼 CEO：江原 信）は、中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直しますので、お知らせいたします。「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など合計 14品について、パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、2026年5月25 日（月）週より店頭で順次切り替えて販売いたします。なお、本対応は対象を限定して実施するものであり、商品の品質への影響はございません。
当社は今後とも、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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