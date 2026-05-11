河北裕介さんが監修！調光サングラス＆メガネふき付きになる巾着ケースが優秀すぎる♪【付録レビュー】

雑誌『otonaMUSE（オトナミューズ）』6月号には、人気ヘア＆メイクアップアーティスト・河北裕介さん監修の「調光サングラス＆メガネふきになる巾着ケース」が付録として登場！

（写真）河北裕介さん監修「調光サングラス＆メガネふきになる巾着ケース」

今回は、実際に筆者が調光サングラス＆メガネふきになる巾着ケースを使ってみて、サイズ感や仕様、使い勝手などについて詳しくレビューします。

河北裕介さん監修「調光サングラス＆ メガネふきになる巾着ケース」をレビュー！

2026年4月28日（火）発売の雑誌『otonaMUSE（オトナミューズ）』6月号／税込1,750円

素材・サイズ

■サングラス

レンズの材質：ポリカーボネート樹脂（染色）

枠の材質：＜レンズ枠＞ポリカーボネート樹脂（塗装）

＜テンプル＞ポリカーボネート樹脂（塗装）

サイズ：（約）縦4.7×横14.5cm

■巾着ケース

素材：ポリエステル

サイズ：（約）縦19×横8cm

今年も完売必至！？毎年大人気の河北センセイ監修サングラスが登場

2024年、2025年に続き、今年も『otonaMUSE』と河北裕介さんのコラボサングラスが登場！2024年の初登場時には即完売した、まさに伝説級の人気アイテムです。

筆者は2024年も2025年も買い逃してしまったため、今回の付録をずっと楽しみに待っていました。今年も発売してくれてありがとう……！という気持ちです。

人気の理由は「小顔見え」！顔なじみのいいウェリントン型

このサングラスの大きな魅力は、なんといっても“小顔見え”すること。

人気ヘア＆メイクアップアーティスト・河北裕介さん監修ならではのこだわりが詰まっており、顔なじみがよく、小顔に見えやすいウェリントン型が採用されています。

フレームは、「誰にでも似合う！」と人気を集めた2025年版と同じ型。そこに今年らしいアップデートが加えられています。

実際にかけてみて驚いたのが、本当に小顔に見えること。特別フレームが大きいようには感じないのに、なぜか顔まわりがすっきり見える不思議なバランスで、「これが河北センセイ監修…！」と感動してしまいました。これは手放せなくなりそうです。

フレームカラーがブラウンべっこう調に進化！

2024年・2025年のフレームカラーはブラックでしたが、今年はブラウンのべっこう調に進化。よりやわらかな印象になり、コーディネートに取り入れやすくアップデートされたそうです♪

実際に開封してまず驚いたのが、このフレームの洒落感。べっこう調にもいろいろありますが、こちらは明るいブラウンとダークブラウンのバランスが絶妙で、とても上品な印象です。

筆者はもともと、ブラックよりもブラウン系のサングラスやメガネが好きなので、「これまで買えなかったのは、この進化のためだったのでは……！？」と、思わず運命まで感じてしまいました。

室内と屋外で印象が変わる！調光レンズも優秀

レンズカラーは、室内では肌が透けて見える薄いグレー。屋外で紫外線に当たると、濃いグレーに変化する調光レンズ仕様です。

2025年版はややブルーがかった色味でしたが、今年はグレーに変化。より使いやすく、大人っぽい印象になったと感じました。

さらに、テンプルの内側には「EYE PROTECT YOU」のロゴ入りなのも、うれしいポイント♪

「PROTECT YOU」は、『otonaMUSE』と河北裕介さんによる、紫外線や日差しから目や肌を守るアイテムシリーズの名称です。

スペックもしっかり優秀！

さすが河北センセイ監修、見た目だけでなくスペック面もしっかり優秀です。

［JIS T 7333:2018］

可視光線透過率43％*

紫外線透過率0.00％

*可視光線透過率は、遮光時（レンズが薄いグレーの時）に検査した参考値です

デザイン性だけでなく、紫外線対策アイテムとしても頼れる仕様なのがうれしいところです。

メガネ拭きとしても使える巾着ケース付き！

なんと今年は、巾着ケースまで付いた手厚い仕様！

ブラウンカラーの巾着ケースは、こちらも洒落感たっぷり。サングラスと一緒に持ち歩いても統一感があり、付録とは思えないほど洗練された印象です。

しかも、この巾着はメガネふきとしても使える素材になっているのがすごいところ。収納ケースとして使えるだけでなく、レンズのお手入れまでできるなんて、そこまでしてくれていいんですか……？と謎の焦りを覚えるほどの充実ぶりでした。

＊

『otonaMUSE』6月号の付録「調光サングラス＆メガネふきになる巾着ケース」は、デザイン性と実用性をしっかり兼ね備えた、満足度の高いアイテムでした。

ブラウンべっこう調のフレームは洒落感たっぷりで、実際にかけてみると想像以上に小顔見えするのも感動ポイント。さらに、調光レンズや巾着ケース付きという手厚い仕様で、付録とは思えない高クオリティでした。

筆者はもともと河北センセイの大ファンでしたが、今回でますます「一生ついていきます！」という気持ちに。毎年人気なのも納得です。

気になった方は、ぜひ書店やコンビニでチェックしてみてくださいね。

■雑誌情報

『otonaMUSE』6月号

発売日：2026年4月28日（火）

価格：1,750円（税込）

付録：ヘア＆メイクアップアーティスト河北裕介さん監修 “さらに”小顔に見える！調光サングラス＆メガネふきになる巾着ケース