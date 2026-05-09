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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、『#旅ラン 神奈川県大和駅から、万博（GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会））の行われる瀬谷まで、美しい自然を味わうラン。２０２６年５月８日出走。』と題した動画を公開しました。動画では、脳科学者の茂木健一郎が大和駅から横浜市瀬谷区へと抜ける約7.7kmの道のりを走り、豊かな自然や街並みの魅力を伝えています。



大和駅からランニングをスタートした茂木は、「自分がここに住んでいたら」と想像を膨らませながら住宅街を進んでいきます。道中では色鮮やかな花や「シェア畑」など、生活に根付いた自然を紹介。さらに、横浜市立瀬谷図書館や瀬谷中央公園を通過し、風に揺れる鯉のぼりを発見する場面も収められています。大門川せせらぎ緑道では、生い茂る木々と川のせせらぎに癒やされながら快調に走り続けます。



続いて「海軍道路」を抜けると、「GREEN×EXPO 2027」の会場予定地に到着。広大な土地や自然豊かな風景を眺めながら、「どんな万博なのか楽しみですね」と期待を寄せました。その後も、木々の中で響く美しい鳥のさえずりに耳を傾けたり、相鉄線の電車が走り抜ける様子を紹介したりと、のどかな景色を存分に満喫しています。



大和駅へ戻り、無事に完走した茂木は「初めて走る街でしたが、とても綺麗でした」と大満足の表情。「駅で着替えて走り出すという、旅ランのこのパターンはぜひ色々試してみたい」と締めくくりました。週末のリフレッシュや、新たなランニングコースを開拓したい人にとって、街の自然を味わう旅ランは良いヒントになりそうです。