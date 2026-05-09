元衆院議員の宮崎謙介氏（４５）が近影を公開した。

宮崎氏は８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＧＷはデジタルデトックスをしました。携帯を置いて自然豊かな山奥に。不便なこともありましたが、かなりリフレッシュしました」と明かす。

「以下、気づきです」とし、「カメラがないので美しい景色を脳裏に焼き付けようとするので、感性が鋭く豊かになる（ような気がする）」「ＳＮＳがないのでタイムリーに連絡が取れないことから、約束をすることに対する意識が高まり、他者を尊重するようになる（気がする）」「インターネット環境がないので圧倒的に情報量が少なくなるので、出かけるときには入念に事前準備をするようになる（気がする）※情報収集が大変」と説明した。

「なかなか面白い気づきがありました。普段、なかなかできない経験を通してデジタル社会の弊害を感じつつも、時代の進展、文明の進化を実感しました」という。「今の幸せを噛み締めるためにも、デジタルデトックスはオススメですよ」とし、「＃デジタルデトックス やってみますか？」とつづった。

宮崎氏はジャージー、デニムのラフな服装でリラックス。フォロワーは「宮崎さん足長っ！！」「スタイルオバケ」「足長いな〜」とビックリした。

宮崎氏は２０１５年に当時衆議院議員だった金子恵美氏と結婚。１６年２月に議員辞職をした。２３年にテレビ番組で「５０日間で１４キロ体重落として、体脂肪も１０％落ちました」と告白。丸刈りや金髪で激変したことも話題になった。