mofusandの付録が可愛すぎる！身だしなみ7点セットの便利アイテムを実物レビュー ※完売注意

2026年5月7日（木）に発売された雑誌『大人のおしゃれ手帖』6月号増刊の付録は、「mofusand（モフサンド）身だしなみ7点セット」です。

（写真）【mofusand付録】激かわケースの中には「身だしなみ7点セット」が！

mofusandの可愛いケースは手のひらサイズ。バッグに入れておけばいつでもどこでもお手入れができますよ。

今回は、スイーツ柄が可愛い「mofusand（モフサンド）の身だしなみ7点セット」を、実際に手に取ってレビューします。

早速、詳しく確認していきましょう。

【mofusand付録】「身だしなみ7点セット」レビュー！

今回の付録は、持っているだけでハッピーになりそうなmofusandデザインが可愛い、機能的な身だしなみ7点セット。

裏側はおしりがプリントされています

肌触りのよいレザー調で、表面はmofusandのにゃんこたちとクッキーなどのスイーツがデザインされており、裏面はにゃんこのおしりがプリントされています。表も裏も可愛い！

横のボタン（突起）を押すと開くことができます。蓋を閉めてパチンという感覚があれば、しっかり閉まっているので中身が飛び出してくることはありません。

入っているのは、爪切り、巻き爪用爪切り、ハサミ、爪ヤスリ、毛抜き、甘皮プッシャー、耳かきで、手、足、顔のケアができます。濃いブラウンカラーで、それぞれ肉球が刻印されており、これまた可愛い。

ケースのサイズは、縦10.7×横6×厚さ2cm。手のひらに乗るサイズに、7つのケアアイテムがスッキリ収まっています。

軽量なので、いつものバッグやポーチに入れての持ち運びにもぴったりです。

出先でさっと取り出して、気軽にお手入れができるのがいいですね。

もちろんおうちでも、メイクポーチや救急箱などに常備しておくと何かと便利です。

『大人のおしゃれ手帖』2026年6月号増刊

宝島社が発行している『大人のおしゃれ手帖』は、「50代からのグッドエイジング」がコンセプトの大人のためのファッション＆ライフスタイル誌です。

6月号増刊の表紙は吉田羊さん。価格は1,640円（税込）です。

今号の特集は「日常をアップデート QOLを上げる！ 令和版暮らしの知恵」。「主食をもっとおいしく！ 炊飯器＆トースターの大正解」「美容＆健康家電が熱い！ 他力本願美容」や「定番服に⁺αで一気に見違える大人スタイル」などのトピックにも注目です！

雑誌からは日常に役立つ情報を、そして、mofusandの可愛い付録もぜひゲットしてくださいね。

雑誌情報

『大人のおしゃれ手帖』2026年6月号増刊

発売日：2026年5月7日（木）

価格：1,640円（税込）

付録：「mofusand（モフサンド）スイーツ柄が可愛い 身だしなみ7点セット」