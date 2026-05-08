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バンドマンの平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「バンドマンが語る嫉妬の実態｜メジャーデビュー後の人間関係」を公開した。動画では、自身がメジャーデビューや大型フェスへの出演を果たした際に直面した同業者からの嫉妬や、「ロックじゃない」と批判して足を引っ張る業界特有の構造について、鋭い視点で問題提起している。



平井氏はかつて所属していたバンドで、大型フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」のコンテストで優勝した際のエピソードを披露。多くの仲間から祝福される一方で、一部の同業者から「あんな商業フェス出るん？」「セルアウト（商業主義に走ること）している」と陰口を叩かれたという。平井氏は、商業的に成功しようとする姿勢を「ロックじゃない」と批判する風潮に対し、「ロックバンドの活動はものすごく残酷で、数字があるやつが偉い」と語り、需要がなければ音楽を続けられない現実を直視すべきだと指摘した。



さらに平井氏は、同業者同士の嫉妬が組織や個人の成長を妨げる構造を危惧。「自分が貧しいんだから等しく貧しくなれよ」という「全体主義」のような考え方がバンド界隈の一部に蔓延していると語気を強める。新しいプロモーション手法やポップな曲作りに挑戦しようとしても、「ロックじゃない」という言葉で批判されるため、結果的に物作りの現場が「守りに入っていってしまう」と、クリエイティブの可能性を狭める危険性に警鐘を鳴らした。



最後に平井氏は、バンドの活動もエンターテインメントにおける「自由競争」であると定義し、ライバルに負けた際には潔く「負けを認める」ことの重要性を説いた。同業者への嫉妬をこじらせて批判に走ることは、結果として自身の人間関係を縮小させ「不幸せになる」と断言。競争の激しい音楽業界で生き残るためには、他者を妬むのではなく、自身の勝ち負けを明確に認識して前に進むべきだと力強く語りかけた。