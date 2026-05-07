【Lucrea THE KING OF FIGHTERS '98 不知火舞】 10月下旬 発売予定 受注期間：5月8日10時～7月上旬 価格：25,300円

メガハウスは、フィギュア「Lucrea（ルクリア） THE KING OF FIGHTERS '98 不知火舞」を10月下旬にプレミアムバンダイ、あみあみ、DMM.comなどにて発売する。価格は25,300円。受注期間は5月8日10時から7月上旬まで。

「THE KING OF FIGHTERS '98」から不知火舞が「Lucrea（ルクリア）」シリーズにて立体化。数々のSNK作品に携わってきたヒロアキ氏による完全新規描き下ろしを基に可憐で美しく再現されている。

作中での勝利ポーズをモチーフにしており、傘を片手に凛とした立ち姿、くノ一として引き締まった健康的な肉体美や、ほんのりと夕焼けの光を感じる衣装の色味など、細部まで作り込まれている。また、傘にはトレードマークである「日本一」の文字が描かれている。専用台座が付属する。

【製品概要】

全高：約250mm（傘を含む場合約280mm）

商品素材：PVC

・彩色済み完成品フィギュア…1体

・専用台座…1個

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