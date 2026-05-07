夫が心臓病に…異変は突然くる！夫の心臓病と向き合った妻のリアルな記録に「参考になった」と読者からの反響大【作者に聞く】

夫が心臓病に…異変は突然くる！夫の心臓病と向き合った妻のリアルな記録に「参考になった」と読者からの反響大【作者に聞く】