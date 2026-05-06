今夏マンU退団のカゼミーロ、移籍先の有力候補はインテル・マイアミ…本人もメッシとのプレーを望む
今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団するブラジル代表MFカゼミーロの新天地は、FWリオネル・メッシが所属するインテル・マイアミが有力候補となっているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。
カゼミーロは22-23シーズンにレアル・マドリーからマンチェスター・Uに加入。主軸としてプレーを続け、今季もプレミアリーグ33試合9得点を記録しているが、契約満了により今夏の退団がすでに発表されている。
新たな移籍先が注目される中、有力候補として名前が挙がったのがインテル・マイアミだ。マイアミは、カゼミーロと家族が最も住みたいと願っている都市の一つだという。さらに、カゼミーロ自身がメッシとプレーすることを望んでおり、そのために自身の年俸要求額を引き下げることも厭わないようだ。
なお、インテル・マイアミとともにロサンゼルス・ギャラクシーも移籍先の候補として名前が挙がっており、メジャーリーグサッカー(MLS)への移籍の可能性が高いとされている。
カゼミーロは22-23シーズンにレアル・マドリーからマンチェスター・Uに加入。主軸としてプレーを続け、今季もプレミアリーグ33試合9得点を記録しているが、契約満了により今夏の退団がすでに発表されている。
なお、インテル・マイアミとともにロサンゼルス・ギャラクシーも移籍先の候補として名前が挙がっており、メジャーリーグサッカー(MLS)への移籍の可能性が高いとされている。