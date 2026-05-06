移動のストレスをゼロにする快適設計。信頼の【エース】スーツケースが旅の質を劇的に変える。Amazonで販売中！
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静音性と機能美を極めた旅の相棒。世界を駆ける【エース】スーツケースでスマートな移動を実現。Amazonで販売中！
旅の快適さを追求するなら、このフレームタイプスーツケースが最適だ。静音性に優れた双輪キャスターと、不意な走行を防ぐストッパーを搭載し、移動時のストレスを最小限に抑える。抗菌加工の内装やTSダイヤルロックなど、細部まで使い勝手にこだわった設計で、2〜3泊の旅行や出張をよりスマートにサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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背面のレバー操作で車輪を固定できるキャスターストッパーを搭載。揺れる電車内や傾斜のある場所でも、スーツケースが勝手に転がってしまう心配がなく安心だ。
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走行時の音を抑えるタイヤを採用した双輪キャスターは、旋回性にも優れている。スムーズな方向転換が可能で、人混みや狭い通路でも軽快に移動できる。
内装生地には抗菌加工が施されており、清潔に荷物を収納できる。メッシュポケット付きの中仕切りが荷こぼれを防止し、整理整頓も容易に行える設計だ。
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TS認可ダイヤルロックを搭載しており、施錠したまま預け入れが可能。鍵を持ち歩く必要のない3桁のダイヤル式で、セキュリティと利便性を両立している。
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