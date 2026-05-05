猫たちのバトル勃発→騒ぎをあっさり沈めたのはまさかのカワイイ小動物！？
【画像を見る】近くで静かに見守っているのかと思いきや…喧嘩の仲裁役は猫でも人間でもないあの動物
猫を複数匹飼っていると、ふとした瞬間に猫同士のバトルが始まってしまうことがありますよね。そんなとき、仲裁に入るのは飼い主さんというのがよくあるパターン。でも、こちらのお家では違いました。
猫たちの喧嘩を止めたのは果たして誰だったのでしょうか？その一部始終をとらえた動画が4.8万いいねを集め、話題になっています。
写っているのは、家の中でじゃれあう4匹の猫たち。そんな猫たちの間に、仲裁役として飛び込んできたのは、なんと猫の半分ほどのサイズしかない小さなうさぎの“てんちゃん”。
てんちゃんが飛び込んでくると、びっくりした猫2匹が逃げて行ってしまいました。
驚いたのか、残りの2匹はその様子を呆然と見つめています。
落ち着いたと思いきや、残った2匹も喧嘩を始めます。ですが、戻ってきたてんちゃんがじっと見つめ続けると喧嘩を自然にやめ、その場は解決。てんちゃんがリーダー的存在であることがうかがえます。
この動画には129.3万回再生、4.8万いいねがつきました。喧嘩をしていた猫ではなく静観していた猫に体当たりをしたり、その後の喧嘩もしっかりやめさせたりする様子に、「とばっちりを受けてる猫ちゃんがいる（笑）」「てんちゃんが強すぎる」とコメント欄がとても盛り上がっていました。
投稿主さんは動画の反響について「気軽に投稿しただけなので、こんなにたくさんの人に見てもらえるとは思わず驚いています。でもみんなの可愛さが画面越しでも伝わって本当に嬉しいです」と話してくれました。
てんちゃんは、普段から動物たちのリーダー的な存在。今回のように喧嘩を止めて、他の動物たちのお世話をすることがよくあるそうです。
今は一緒に過ごすのが当たり前になっているてんちゃんと猫たちですが、実は最初は違ったそう。てんちゃんを迎え入れた時は、猫たちの負担を考え、対面する時間を少しずつ増やすところから始めたそうです。
飼い主さんは当時を振り返り「意外かもしれませんが、実はうさぎのほうが物怖じしない性格で、猫がそれを受け入れているような形です。今ではお互いの存在が当たり前になっていますが、無理をさせず、それぞれのペースを大事にしたのが良かったのかもしれません」と話してくれました。
最近新しい子猫を迎え入れ、現在は猫4匹、鳥1匹、うさぎ1匹が一緒に暮らしているそうです。てんちゃんは最近迎えられた子猫にもしつけをしてくれているそうです。
子猫がてんちゃんと猫が集まっているところに自ら寄ってきたり、猫がてんちゃんにちょっかいを出したりする様子もあり、毎日が癒しの連続だそうです。
飼い主さんは「種族を超えた上下関係や絆が見えてきて、毎日見ていて飽きません」と話してくれました。
「うさぎと猫と鳥という少し珍しい組み合わせですが、種族が違っても通じ合える姿に私自身が毎日癒やされています。仕事や家事で忙しい皆さんに、『てんちゃんファミリー』の、のんびりした日常が、少しでもホッとできる時間になれば嬉しいです。」と飼い主さん。
これからもtenten2_10_10さんが投稿するみんなの可愛らしい様子から目が離せません！
文＝河村夢美