千葉市蘇我スポーツ公園で開催中の野外音楽フェス「JAPAN JAM」は4日、公式サイトを更新。あす5日の公演を予定通り開催すると発表した。きょう4日の公演は強風の影響で中止となっていた。

フェスの公式サイトで「明日、5月5日(火・祝)に関しましては、公演を実施します」と発表。しかしながら「昨晩から本日にかけての強風の影響で、ステージやテントの一部が破損している状況です」と明かし、「風が弱まる見込みの本日18時以降に修復作業を行う予定ですが、実際の天候次第では、通常とは異なる形での開催となる可能性がございます」と伝えた。

また「風の影響を最も強く受けているSUNSET STAGEにつきましては、ステージの屋根が破損してしまっている状況です」と伝え、「万が一参加者やアーティストの安全が確保できない場合は、SUNSET STAGEのアクトを、可能な限り別ステージに振り替えて開催します」と説明した。

SUNSET STAGEの復旧状況については、4日の夜9時をめどに「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトで案内するとし、「ご来場を予定されている皆さまにはご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんが、ご理解いただけますと幸いです」と伝えた。

きょう4日の公演は強風の影響により、会場内の安全確保が困難なことに加え、交通機関のダイヤにも影響が出ていることから、開催を中止すると発表していた。