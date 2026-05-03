綿100％の前開きブラが便利すぎる♡肌にやさしい快適インナー新発売

毎日身につけるインナーは、心地よさも使いやすさも妥協したくないもの。そんな女性の声に応えて登場したのが、「綿100％前開きらくらくブラ」です。肌にやさしい綿100％素材と、着脱しやすい前開き仕様を両立した注目アイテム。普段使いはもちろん、ナイトブラや授乳時、介護シーンまで幅広く活躍してくれる一枚です♡

綿100％素材でやさしい着け心地

「綿100％前開きらくらくブラ」は、本体部分に綿100％素材を使用。ふんわりとしたやわらかな生地感で、肌に直接触れてもやさしい着け心地が魅力です。

汗ばむ季節や長時間の着用でも快適に過ごしやすく、デリケートな肌の方にも嬉しい仕様。

締め付け感が少なく、リラックスタイムにもぴったりなので、日中使いだけでなくナイトブラとして取り入れるのもおすすめです。おうち時間を快適にしたい方にも心強い存在になってくれます。

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前開き仕様で着脱ラクラク

最大のポイントは、腕を大きく上げずに着脱できる前開きデザイン。フロント部分はスナップボタン仕様で、簡単に開閉できます。肩や腕を動かしにくい時でも扱いやすく、毎日の着替え負担を軽減してくれます。

授乳中のママにも便利で、必要な時にさっと開けられるのが嬉しいポイント。さらに介護シーンでも使いやすく、着せ替えやサポートがしやすい実用性の高さも魅力です。

幅広いライフスタイルに寄り添う設計といえます。

背中すっきり見え＆選べるサイズ展開

脇高タイプの設計で、脇まわりから背中まで幅広くカバー。気になる段差が出にくく、薄着になる季節にもアウターへ響きにくいのが嬉しいポイントです。

さらに幅広ストラップで肩へ食い込みにくく、長時間着けてもラクな着用感をサポートします。

取り外し可能なパッド付きで、お好みに合わせて調整も可能。※洗濯の際はパッドを取り外し、アイロンは当てないでください。

サイズはM～L（バスト約79～94cm）、L～LL（バスト約86～101cm）の2サイズ展開。カラーは選べる3色展開で、気分や好みに合わせて選べます。

価格は1,408円（税込）と手に取りやすいのも魅力です。

毎日に寄り添う快適ブラ♡

肌へのやさしさ、着脱のしやすさ、きれい見えまで叶えてくれる「綿100％前開きらくらくブラ」。毎日忙しい女性にとって、こうした気配り設計のインナーは頼れる存在です。

普段使いから就寝時、授乳や介護まで幅広く使える一枚だからこそ、ワードローブに加えておきたいアイテム。快適さを求めるなら、ぜひチェックしてみてください♡