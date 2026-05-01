元NHKアナウンサーの中川安奈が、学生時代に実践していたという異色の学習戦略を明かし、共演者を驚愕させた。

【映像】“異色の成績アップ術”を告白＆再現（実際の様子）

お笑いコンビ・かまいたちが司会を務める『これ余談なんですけど・・・』。29日の放送では「令和の勉強法」をテーマに、高学歴ゲストらが自身の学生時代の体験談を披露した。

元NHKアナウンサーの中川安奈は、自身の学習哲学について「『勉強するなら恋をせよ』というモットーでやっていた」と告白した。テスト勉強などを好きな人と教え合ったり、競い合ったりすることでモチベーションが飛躍的に向上すると告白。また、「私の方がテストの点数が上だったら、ご飯ご馳走してね♡」と、当時のモチベーションUP術を再現し、「どうですか？ すごい楽しんですよ！」と、両手を叩いて当時を思い出すように満面の笑みで共演者にプレゼンした。

この独特な手法に対し、スタジオの共演者からは疑問の声が上がった。坂下千里子が「10代で恋愛するとそこにしか目がいかなくなっちゃう」「一緒に（成績が）伸びるって中々稀だと思う」と指摘すると、中川は「別にホントに好きじゃなくてもテスト期間の時だけターゲットを定めればいい」と、学習効率を最優先した独自の恋愛活用術を強調した。

しかし、これにチュートリアル・福田充徳も「わが娘やったらめっちゃ嫌やわ」と即座に拒絶。恋愛を勉強法としても活用する独自の方法に、共演者からはツッコミが相次いでいた。