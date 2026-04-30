マルチに使える「コスパ最強バッグ」→【ハニーズ】に売ってた、、！

いつも使っているバッグがそろそろ買い替え時かも。せっかく買い替えるなら、いろいろなシーンで使えるバッグを選びたい。そんな人におすすめしたいのが【ハニーズ】から登場した「マルチWAYバッグ」。持ち方のアレンジができるだけでなく、たっぷりの容量で使い勝手の良さそうなアイテムです。シンプルなデザインなので、ぜひ毎日コーデの相棒にして。

デイリーにもレジャーにも頼れるマルチWAYバッグ

【ハニーズ】「マルチwayナップサック」\3,280（税込）

手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使えるこちらのバッグ。巾着型なので、キュッと絞るだけで簡単に開閉できるのが嬉しいポイント。ショルダー紐はパラコードになっており、シンプルな中にもシャレ感を漂わせます。非フッ素撥水加工が施されたナイロン素材を使用しているので、雨の日でも安心して使えそう。

大人が使いやすいシンプルな2WAYバッグ

【ハニーズ】「トートにもなるリュック」\3,980（税込）

こちらのバッグは、リュックとトートの2WAY仕様。軽量素材が使われており、荷物が多くなりがちという人にぴったりです。13インチのPCやタブレットが収納できて、通勤用にもうってつけ。ワンカラーで統一されたシンプルな見た目なので、きれいめにもカジュアルにもマッチ。公式サイトによると「マザーズバッグとしても大活躍」とのことで、忙しいママの味方になってくれるかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M