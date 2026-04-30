【星座別】ドラマみたいな出会いが訪れるかも。「新生活で恋に発展しやすい人」は何座？　占い師のアドバイス付き＜第9〜12位＞

春は、お花見や飲み会などのイベントが増え、新たな出会いが生まれやすいタイミング。思いがけないきっかけから、恋に発展する人も少なくありません。

「新生活に恋のチャンスを掴めるかどうか」を知りたいなら、自分の星座をチェックしてみる方法がおすすめ。なぜなら、星座には「その人の性格、恋の傾向」が、顕著にあらわれるからです。

今回は、星座別に見る「新生活で恋に発展しやすい人」をランキング形式で紹介します。

■「新生活で恋に発展しやすい人」をランキング形式で紹介

ここでは、星座別に「新生活で恋に発展しやすい人」をランキング形式で紹介します。

◇第9位 おとめ座

おとめ座は、「ロマンチック」な理想を胸に秘めたタイプ。普段は慎重で、恋に落ちるまでに時間がかかる傾向がありますが、まるでドラマのワンシーンのような素敵な出会いが訪れると、一気に心が動き出し、恋へと進展するはずです。

◇第10位 さそり座

ミステリアスな雰囲気から、そこにいるだけで人を魅了してしまうのがさそり座です。自分から声をかけるというより、周囲から熱烈なアプローチを受けて、恋に発展する可能性が高いです。

◇第11位 おうし座

慎重派で恋には落ちにくいですが、「信頼」を覚えると恋に落ちる可能性も……。おうし座の人と恋をしたい場合は、誠実さを意識してコミュニケーションを取ってみるといいでしょう。

◇第12位 やぎ座

やぎ座は警戒心が強く、人を好きになるのにも時間がかかります。新生活でも、すぐに恋に落ちることは難しいと言えるでしょう。恋をする際には「生涯の伴侶候補かどうか」を見極めるので、やぎ座に恋をしている方は「誠実なコミュニケーション」を心掛けて。

■新生活で恋に発展するために

新生活で恋を育てるには、まずはコミュニケーションそのものを楽しむ意識が大切。もし新しい出会いを求めているなら、イベントや飲み会の場で、目の前の相手との会話を「楽しむ」つもりで向き合ってみてはいかがでしょうか。

一つひとつの出会いを楽しめるようになると、自然と恋をしたい気持ちも高まり、自分の「心が動く瞬間」にも気づきやすくなるはずです。

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（みくまゆたん）

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