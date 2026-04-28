【プレスバターサンド】猿田彦珈琲とのコラボ企画で「バターサンド」一個もらえるの嬉しい...！アトレ恵比寿に4月28日に新規オープン。

BAKEは、「PRESS BUTTER SAND アトレ恵比寿店」を2026年4月28日にオープン。新店舗のオープンを記念して、同じくアトレ恵比寿 西館に店舗を構えるスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」とのコラボ企画を実施しています。

一個もらえるキャンペーンも

新店舗は、JR恵比寿駅直結の商業施設「アトレ恵比寿 西館」にオープン。仕事帰りや、移動の合間にも気軽に立ち寄りやすい店舗です。

取引先への手土産や大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美スイーツとしても楽しめる箱菓子を取り揃えます。

また、オープンを記念して、「PRESS BUTTER SAND アトレ恵比寿店」限定で「PRESS BUTTER SAND × 猿田彦珈琲 ペアリングセット」を販売します。

バターサンドの定番2種類を詰め合わせた「バターサンド2種詰合せ〈チョコレート〉8個入」と、猿田彦珈琲の定番で深煎りの「猿田彦フレンチ」「大吉ブレンド」のドリップバッグが各2枚入ったセットです。

猿田彦珈琲のバリスタとPRESS BUTTER SANDの商品企画担当者がセレクトした、ペアリングを楽しめるセットになっています。

内容は下記の通り。・バターサンド2種詰合せ〈チョコレート〉8個入（バターサンド、バターサンド〈チョコレート〉×各4個）・猿田彦フレンチドリップバッグ ×2枚・大吉ブレンドドリップバッグ ×2枚

価格は、2500円。

販売期間は、26年4月28日から5月12日。

各日20個限定で、なくなり次第終了となります。

プレゼントキャンペーンも...！

オープン日の4月28日から、猿田彦珈琲「アトレ恵比寿ウエストサイドストア」で1250円以上購入すると、PRESS BUTTER SANDの定番商品「バターサンド」1個をその場でもらえます。

1会計につき1個となります。期間は、26年4月28日から5月4日。

1日30個限定。各日なくなり次第終了します。

東京バーゲンマニア編集部