PEANUTSの涼感アイマスク♡癒しの香りでひんやりリラックス時間
世界中で愛されるPEANUTSから、暑い季節にぴったりの涼感アイテムが登場♡じんわり冷たく心地よいクールアイマスクは、香りとともに癒しのひとときを届けてくれます。スヌーピーの可愛いデザインに包まれて、毎日のリラックスタイムをもっと特別にしてみませんか♪
ひんやり×アロマで癒し時間
「ピーナッツ クールアイマスク」
清涼成分で目元をじんわり冷やし、ほてった肌をやさしくクールダウン。おやすみ前のリラックスタイムはもちろん、仕事や勉強の合間にもぴったりです。
香りは「ミントティー」と「ピーチソルベ」の2種類。爽やかなミントと甘くやさしいピーチの香りが広がり、気分に合わせて選べるのも魅力です。
冷涼感：約20分（室温30℃で使用の場合）
hadakaraひんやりタイプ再登場♡夏肌うるおうクールボディソープ
選べる2枚＆6枚セット
ピーナッツ クールアイマスク 2枚入り（全2種）
ミントティー
価格：550円（税込）
ピーチソルベ
価格：550円（税込）
気軽に試したい方や持ち運びに便利な2枚セット。ちょっとしたリフレッシュタイムに最適です。
セット内容：クールアイマスク2枚
ピーナッツ クールアイマスク アソート6枚（全2種）
イエロー
価格：1,320円（税込）
ハッピー
価格：1,320円（税込）
たっぷり使える6枚入りは、家族やパートナーとシェアするのもおすすめ。ギフトにもぴったりなボリューム感です。
セット内容：クールアイマスク6枚（ミントティー3枚、ピーチソルベ3枚）
スヌーピーデザインで気分アップ
今回登場するデザインは、“ジョー・クール”になりきったスヌーピーと、仲間たちがアイスクリームを楽しむキュートなアートの2種類。
見ているだけでも気分が上がる可愛さで、日常にちょっとした癒しをプラスしてくれます。
持っているだけで気分が明るくなるデザインは、自分用にはもちろん、ちょっとしたプレゼントにも喜ばれるアイテムです♡
毎日にひんやり癒しを♡
暑さや疲れを感じたときに、そっと寄り添ってくれる「ピーナッツ クールアイマスク」。ひんやりとした心地よさと優しい香りが、忙しい毎日に癒しの時間を届けてくれます。
可愛いスヌーピーデザインとともに、自分をいたわるひとときを取り入れてみてはいかがでしょうか♡