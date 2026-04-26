PEANUTSの涼感アイマスク♡癒しの香りでひんやりリラックス時間

世界中で愛されるPEANUTSから、暑い季節にぴったりの涼感アイテムが登場♡じんわり冷たく心地よいクールアイマスクは、香りとともに癒しのひとときを届けてくれます。スヌーピーの可愛いデザインに包まれて、毎日のリラックスタイムをもっと特別にしてみませんか♪

ひんやり×アロマで癒し時間

「ピーナッツ クールアイマスク」



清涼成分で目元をじんわり冷やし、ほてった肌をやさしくクールダウン。おやすみ前のリラックスタイムはもちろん、仕事や勉強の合間にもぴったりです。

香りは「ミントティー」と「ピーチソルベ」の2種類。爽やかなミントと甘くやさしいピーチの香りが広がり、気分に合わせて選べるのも魅力です。

冷涼感：約20分（室温30℃で使用の場合）

hadakaraひんやりタイプ再登場♡夏肌うるおうクールボディソープ

選べる2枚＆6枚セット

ピーナッツ クールアイマスク 2枚入り（全2種）



ミントティー

価格：550円（税込）

ピーチソルベ

価格：550円（税込）

気軽に試したい方や持ち運びに便利な2枚セット。ちょっとしたリフレッシュタイムに最適です。

セット内容：クールアイマスク2枚

ピーナッツ クールアイマスク アソート6枚（全2種）



イエロー

価格：1,320円（税込）

ハッピー

価格：1,320円（税込）

たっぷり使える6枚入りは、家族やパートナーとシェアするのもおすすめ。ギフトにもぴったりなボリューム感です。

セット内容：クールアイマスク6枚（ミントティー3枚、ピーチソルベ3枚）

スヌーピーデザインで気分アップ

今回登場するデザインは、“ジョー・クール”になりきったスヌーピーと、仲間たちがアイスクリームを楽しむキュートなアートの2種類。

見ているだけでも気分が上がる可愛さで、日常にちょっとした癒しをプラスしてくれます。

持っているだけで気分が明るくなるデザインは、自分用にはもちろん、ちょっとしたプレゼントにも喜ばれるアイテムです♡

毎日にひんやり癒しを♡

暑さや疲れを感じたときに、そっと寄り添ってくれる「ピーナッツ クールアイマスク」。ひんやりとした心地よさと優しい香りが、忙しい毎日に癒しの時間を届けてくれます。

可愛いスヌーピーデザインとともに、自分をいたわるひとときを取り入れてみてはいかがでしょうか♡