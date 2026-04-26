絶叫マシンのあとに「辛っ！」富士急ハイランドで“辛ラーメン”コラボイベント開催中。話題のトゥーンバが富士急仕様で登場
【写真】「とろーり温玉“ナガシマスカ”？ 辛ラーメントゥーンバ」(1200円)
富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)で、韓国の国民的インスタント麺「辛ラーメン」とのコラボイベント「辛ラーメンパーク〜富士急にノグリくんがやってきた！〜」が開催中。期間は2026年5月10日(日)まで、ゴールデンウィークも丸ごとカバーする長期イベントだ。
■話題の「トゥーンバ」が富士急仕様で登場
コラボメニューは3種類。いずれも1200円で、「辛ラーメン」「辛ラーメン トゥーンバ」「ノグリラーメン マイルド」という農心ジャパンの袋麺をベースにした富士急流アレンジとなっている。
注目は「とろーり温玉“ナガシマスカ”？ 辛ラーメントゥーンバ」。Z世代を中心にSNSで話題の「トゥーンバ」は、ピリ辛クリーム系のパスタ風ラーメン。富士急バージョンではさらにクリーミーに仕上げ、トッピングに温泉たまごとイタリア産チーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」を使用している。辛さレベルは5段階中2なので、辛いものが得意でない人でも手を出しやすい。
ガツンとくる辛さを求めるなら「辛くても“ええじゃないか”！ 担々麺風辛ラーメン」を。うまからっ！でおなじみの「辛ラーメン」を担々麺風にアレンジし、甘辛い肉味噌とナッツのコクに花椒のしびれを重ねた一杯だ。辛さレベルは3から5の間で選べる。
「辛いのは本当に無理」という人にも逃げ道は用意されている。「ノグリくんも“ZOKKON”！ 海鮮ラーメン(マイルド)」は、ノグリラーメンのもちもち太麺に、オイスターソースで炒めた魚介と野菜をたっぷりのせた海鮮系の一杯。辛さレベルは0.5と控えめで、家族連れでも安心して注文できる。
コラボメニューを注文すると、オリジナルコラボステッカー、辛ラーメンクレーンゲーム1回無料券、辛ラーメン・ノグリオリジナルカイロと、合わせて3つの特典がもらえる(先着1200人限定)。クレーンゲーム無料券は、GiGO富士急ハイランド店の辛ラーメンクレーンゲームで使える。辛ラーメンのカップ麺と袋麺が景品になっているので、ぜひチャレンジしてみて。
■フードスタジアムで「ノグリくん」を探そう
イベント期間中ずっと楽しめる企画が「ノグリくんを探せ」だ。フードスタジアム内に隠れた30種類のノグリくんの中から特定のノグリくんを探し当てると、オリジナルコラボステッカーがもらえる。引換場所はフードスタジアム31カウンター(Eカウンター)。ちなみにノグリは韓国語で「たぬき」の意味。丸くて太い麺の形がたぬきを連想させることが名前の由来になっている。
富士急ハイランドのワンデイパスは大人6000円から7900円と日によって変動するが、コラボフード目当てなら入園無料でそのまま会場直行もアリ。今週末は絶叫マシンと辛ラーメン、二段構えの刺激を求めて足を運んでみよう。
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