USJ「ワンピース・プレミア・サマー 2026」開催決定 ハンコック率いる九蛇海賊団がプレミアショーに登場
【女子旅プレス＝2026/04/24】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、TVアニメ「ONE PIECE（ワンピース）」がテーマの夏恒例イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2026」を、2026年7月30日（木）から11月19日（木）まで開催する。圧倒的なスケールのライブ・ショーや、毎年完売必至のサンジの海賊レストラン、スリリングなストーリー・ライドなど、圧倒的なクオリティとスケールのコンテンツが揃う。
【写真】「ワンピース・プレミア・サマー 2026」主なコンテンツ
2007年の初開催以来、高い満足度を誇るワンピース・プレミアショーには、今年はボア・ハンコック率いる九蛇海賊団が登場。パーク限定のオリジナルストーリーをベースに、麦わらの一味との絆を感じる迫力のバトルに加え、キャラクターを間近に感じるグリーティングまで、ウォーターワールドの広大なステージで展開される。
開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）計84回 1日1回／非上演日あり
開催時間：18:15開場／18:45開演 約80分
開催場所：ウォーターワールド
毎年絶大な人気を誇るエンターテインメント・レストランが今年もオープン。麦わらの一味のコック、サンジが今年も情熱的にゲストをもてなす。今年のメニューは、宝石のように美しい女性たちを輝かせる「愛の宝石箱」を名前に冠した極上フレンチを用意。さらに今年は「メロリンラブ・スウィーツ」という事前購入限定の持ち帰りスウィーツも登場する。全席入替の抽選制となっており、エントリーは5月25日（月）から開始される。
人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」が期間限定で「ONE PIECE」仕様で運行。麦わらの一味とのオリジナル冒険ストーリーに没入しながら、ダイナミックでスリリングなコースターを満喫できる。
特別な夏を効率よく、かつ豪華に楽しみたい層に向けて「ワンピース・プレミア・サマー 2026」限定VIPツアー2種類が登場。「ワンピース・プレミアショー」のS席最前列が確約されるツアーと、ショーとサンジの海賊レストランがセットになった完全版ツアーがあり、いずれもツアー参加者だけのワンランク上の“興奮”体験が待つ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）
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◆九蛇海賊団が参戦、迫力の「ワンピース・プレミアショー 2026」
2007年の初開催以来、高い満足度を誇るワンピース・プレミアショーには、今年はボア・ハンコック率いる九蛇海賊団が登場。パーク限定のオリジナルストーリーをベースに、麦わらの一味との絆を感じる迫力のバトルに加え、キャラクターを間近に感じるグリーティングまで、ウォーターワールドの広大なステージで展開される。
開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）計84回 1日1回／非上演日あり
開催時間：18:15開場／18:45開演 約80分
開催場所：ウォーターワールド
◆レディ必見「サンジの海賊レストラン」で至福のおもてなし
毎年絶大な人気を誇るエンターテインメント・レストランが今年もオープン。麦わらの一味のコック、サンジが今年も情熱的にゲストをもてなす。今年のメニューは、宝石のように美しい女性たちを輝かせる「愛の宝石箱」を名前に冠した極上フレンチを用意。さらに今年は「メロリンラブ・スウィーツ」という事前購入限定の持ち帰りスウィーツも登場する。全席入替の抽選制となっており、エントリーは5月25日（月）から開始される。
◆重力と物語がリンクする「ワンピース × ストーリー・ライド」
人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」が期間限定で「ONE PIECE」仕様で運行。麦わらの一味とのオリジナル冒険ストーリーに没入しながら、ダイナミックでスリリングなコースターを満喫できる。
◆待ち時間なしの贅沢体験、VIPツアーに「ONE PIECE」版が登場
特別な夏を効率よく、かつ豪華に楽しみたい層に向けて「ワンピース・プレミア・サマー 2026」限定VIPツアー2種類が登場。「ワンピース・プレミアショー」のS席最前列が確約されるツアーと、ショーとサンジの海賊レストランがセットになった完全版ツアーがあり、いずれもツアー参加者だけのワンランク上の“興奮”体験が待つ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ワンピース・プレミア・サマー 2026
開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）
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