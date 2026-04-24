◇ナ・リーグ カブスーフィリーズ（2026年4月23日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が23日（日本時間24日）、本拠でのフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。同点で迎えた8回の第5打席に3戦連発となる勝ち越し3号ソロを放った。

3月のWBCで右膝を負傷し開幕をIL入りで迎えた鈴木だったが、11試合目の出場で今季1号を放つと前日の同カードでも豪快な2号2ラン。4試合連発でシーズンを終えた昨年9月以来の2戦連発に「そんなにいい状態ではないけど、いいポイントで捉えればいい方向に打球が飛ぶ」と手応えを語っていた。

そしてこの日の一戦、1―1で迎えた3回の第2打席に中前打を放ちブッシュの勝ち越し3ランに繋げる活躍。6回の第4打席にも中前打を放ち3試合連続のマルチ安打を記録した。

さらに同点に追いつかれた直後、8回の第5打席に左翼へ勝ち越し弾。「飛ばし屋」の感覚が戻ってきた背番号27が圧巻の3戦連発。一塁ベースを駆け抜け打球の行方を確認すると大きな雄叫びを上げ喜びを爆発。ベンチに戻ってチームメートからの祝福を受けると、笑顔で一緒にダンスを披露。これで今季初の猛打賞となった。