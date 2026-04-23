かむほどに甘みが広がる、今が旬のスナップエンドウ。色鮮やかでシャキッとした食感が魅力です。いつもの料理に加えるだけで、春らしくて満足感たっぷりのひと皿に仕上がります。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、スナップエンドウを使った「中華風の炒め物レシピ」を教えてもらいました。

食卓がパッと華やぐ！スナップエンドウと卵の炒め物

今回は、ぷりぷりのシーフードとふわふわの卵が食卓を彩る「シーフードと卵の春色中華炒め」を紹介します。

【写真】材料はこちら！

味つけは顆粒鶏ガラスープの素ひとつ。フライパンでさっとつくれる、春らしい一品は忙しい日にもぴったりですよ。

●シーフードと卵の春色中華炒め

【材料（2人分）】

冷凍シーフードミックス 200g

卵 2個

スナップエンドウ 8本

A［酒小さじ1 顆粒鶏ガラスープの素小さじ1／2 塩コショウ少々］



ゴマ油 大さじ1

【つくり方】

（1） シーフードミックスは流水でさっと解凍し、水気をしっかりふく。酒、塩ひとつまみ（分量外）をもみ込んで5〜10分置き、出た水分を軽くふく。スナップエンドウは筋を取り、斜め半分に切る。卵は溶きほぐし、塩少々（分量外）を振る。

（2） フライパンにゴマ油（大さじ1／2）を中火で熱し、卵を流し入れて大きく混ぜ、半熟状で取り出す。

（3） フライパンに残りのゴマ油（大さじ1／2）を入れ、シーフードミックスを強めの中火でさっと炒める。

（4） スナップエンドウを加えてサッと火がとおるまで炒め、Aで味をととのえる。

（5） 火を止めたら、卵を戻して軽く混ぜ、皿に盛る。

（6） 完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう