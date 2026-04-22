カナダグースが二子玉川に新コンセプトストアをオープン、カナダ北極圏の自然から着想した店舗デザイン

「カナダグース（CANADA GOOSE）」が、玉川郄島屋S.C.に新コンセプトストアをオープンする。営業開始日は4月29日。

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同店舗は、ブランドのヘリテージと現代的な美意識を融合させた、新たなスタイル発信の拠点として開業。店舗デザインはカナダ北極圏の自然から着想し、果てしない氷原や澄みきった空気、静寂の中に宿る緊張感といったモチーフを有機的なラインとミニマルな構造で表現したという。

開店時は、クリエイティブディレクター ハイダー・アッカーマン（Haider Ackermann）が手掛けた初のメインラインコレクションをラインナップ。「世界の静かなリズムに身を委ね、静寂から始まる春」をテーマに製作した2026年春夏シーズンから、収納可能なダウンや防水性を備えたレインウェア、耐久性と通気性を備えた3レイヤー素材のレインジャケット、子供用ベストなどを揃える。

◾️カナダグース 玉川郄島屋S.C.店

営業開始日：2026年4月29日（水）

所在地：世田谷区玉川3-17-1

営業時間：10:00〜20:00