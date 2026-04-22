【ユニクロ】全部1290円！ズートピアにたまごっちも...人気キャラのコラボTシャツが続々値下げ中《編集部注目の4つ》

2026年4月21日現在、ユニクロの公式オンラインストアでは、国民的人気キャラクターを描いた、スペシャルなTシャツが続々と値下げされています。

最近の大ヒット映画から懐かしのゲームまで、大人もデイリー使いしやすいキャラTがお得にゲットできますよ！

こだわりが細部まで！

●ズートピア UT（値下げ価格1290円）

世界的に大ヒットした映画「ズートピア2」の世界が飛び出し、ポップで可愛いTシャツに！

背中には、陽気なのにどこか憎めない警官姿のニック・ワイルドがひょっこり。正面には刺繍のようなメッセージが刻まれており、ファッション性も高い一枚です。

●ザ・ブランズ UT（値下げ価格1290円）

不二家のキャラクター・ペコちゃんが大きくプリントされた、レトロでポップなTシャツ。

襟周りと袖口が、リボンやサロペットと同じネイビーで統一されているので、キュートかつ爽やかな印象に見せてくれます。

●たまごっち UT／オーバーサイズフィット（値下げ価格1290円）

令和に再ブームを巻き起こしている「たまごっち」。初代たまごっちのピクセルアートに着想を得た、どこか懐かしいデザインです。

胸元にプリントされたロゴは、発泡プリントを採用しているのでポコッと質感に！

●ディズニー UT/オーバーサイズフィット（値下げ価格1290円）

ディズニープリンセス・アリエルとその親友フランダーが海でのんびり過ごす姿を淡いカラーで描いた一枚。

前裾にはフランダーのワンポイント刺繍、バックプリントの一部にパフプリントを施しているなど、細部までこだわっています。

2026年4月21日現在、一部サイズ切れの商品も出てきています。

気になる人は、早めのチェックが良いかも。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）