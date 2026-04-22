俳優の堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演し、子供に「申し訳ないことをした」と感じた出来事を語った。

「リーガル・ハイ」（フジテレビ）や「半沢直樹」（TBS）などクセの強い役柄を演じることも多い。番組水曜パートナーのお笑いトリオ「東京03」飯塚悟志から「撮影が終わって家に帰ったらその役は抜けるものですか？」と聞かれると、「抜けてると思うんですけど…1回、圧の強い銀行員役をやった時に」と「半沢」撮影中のエピソードを明かした。

2013年4月に女優の菅野美穂と結婚し15年に第1子男児、18年に第2子女児が誕生した。

「子供がまだ赤ちゃんだったんですけど、ちょっと悪いことをして怒ったの。その時に圧が凄過ぎたみたいで子供がビックリした時がある」と話し、「会議室で“ふざけんな！”とか“なんとか返しだ！”とか言ってる時のそのまんまの圧で“いい加減にしろ！”みたいな。思ったより声に圧が出たらしくてすっごくビックリした顔に…申し訳ないことをした」と振り返った。

普段は「メイクを落として衣装を着替えたら何でもない男になっているつもりなんですけどね」という。仕事中はコンタクトレンズを付けているが「コンタクトを外して眼鏡になると素に戻る感じがする」と公私の切り替えを明かしていた。