先日、「砂糖には賞味期限がない！？」という投稿が、SNSにて話題となりました。



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筆者も気になり、自宅にある砂糖のパッケージをチェックしてみると……消費期限の表記がない！ 近所のスーパーでさまざまなメーカーのものを確認してみたものの、表記がないものがほとんどでした。



基本的に、食品は賞味期限や消費期限の表示が必要です。SNSで話題になったことを知らなければ「この砂糖、もしかして不良品？」と思っていたかもしれません。



なぜ記載されていないのか、砂糖ブランド「スプーン印」「ばら印」のメーカーであるDM三井製糖の担当者にお話をうかがってみました。



実はあの食品も、期限を表記しなくていい！？

ーー砂糖は賞味期限がないというのは本当？



「食品には『賞味期限』または『消費期限』を表示することが食品表示法で義務付けられていますが、砂糖は『期限の省略可能な品目』に定められています。



砂糖は結晶であり、長期保存しても品質の変化が極めて少ないことから、期限表示を省略することができると、消費者庁の食品表示基準で決められています」



ーーそのためパッケージに、日にちが記載されていないのですね



「通常の食品の場合、製造日も記載されている場合が多いですが、『期限』の無い砂糖に製造日のみを記載すると、『期限』と混同する可能性があることから、弊社の製品は製造日の表示は控えています」



ーーすべての糖類に賞味期限がないのですか？ときどき表記されているものを目にすることもありますが…



「上白糖、グラニュー糖、三温糖、黒砂糖など、『砂糖』と定義されているものであれば、賞味期限の設定を省略できます。



しかし、砂糖にほかの食品原料を使用した商品は『加工食品』となるため、賞味期限の設定が必要となります」



ーー賞味・消費期限はないけれど、気をつけた方がいいことってありますか？



「長期間気持ちよくご使用いただくために、開封・未開封に関わらず密閉できる容器に入れて保存することをおすすめします。砂糖はにおいを吸着しやすい性質があり、強いにおいのある物の近くに置くと、ポリ袋を通してにおいが移ることがあります。



また、未開封製品でも温度や湿度の変化によって固まることがあり、冷蔵庫で保管すると乾燥が進んで固まりやすくなります。開封後は封をしっかり閉じて、密閉容器に入れて常温で保管することをおすすめいたします」



ーー確かに固まって塊になっていることがあります



「上白糖は乾燥すると固まり、グラニュー糖は湿気を吸ったその後の乾燥や温度変化で固まるなど、種類によって違いがあります。弊社のホームページサイトでは、固まったものを、食パンや濡れたタオルで簡単にほぐす方法もご紹介していますので、参考にしてください」



ーー変色している場合でも、食べられますか？



「白い砂糖が全体的に薄い茶色に変色している、元から茶色の砂糖の色が濃くなっている場合は、自然な現象なので使用しても大丈夫です。



ただ、湿気により溶け出している場合は、傷んでいる可能性があります。また、部分的に変色しているものは、何かが浸み込んで汚染されている可能性もあるので、避けた方がいいでしょう」



賞味・消費期限の表記が義務づけられていない砂糖、腐りにくいとはいえ、保管の状況によっては状態が悪くなる場合もあるとのこと。長期間、保管していた場合は、状態をよく確認して使用するようにしたいものです。



ちなみに、砂糖のように期限表示を省略できる食品はほかにもあるそうで、食塩や酒類、アイスクリームなども表示を省略できるそう（※1）。でも、におい移りなどの可能性はあるので、保存と管理には気をつけましょう！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・東寺 月子）