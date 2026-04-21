Netflixの人気シリーズ「ウェンズデー」シーズン3の初画像が公開された。舞台はネヴァーモア学園だけでなく、フランスにも広がるようだ。

米Netflixのは、「パリより恐怖をこめて」とキャプションを添えて画像を投稿。パリのエッフェル塔を背景にするウェンズデー（ジェナ・オルテガ）と、バイクの上に乗ったハンドの姿が収められている。

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シーズン2のラストでは、ウェンズデーは最強の狼人間“アルファ”となったイーニッドを救出するため、フェスターおじさんのバイクのサイドカーに乗って旅に出ていた。シーズン3ではジェリコの町を飛び出し、フランスへと到達する展開になるようだ。

公式のあらすじによると、シーズン3では「賢くて皮肉屋で、どこか心は死んでいるウェンズデー・アダムスが、ひねりの効いたミステリーを調査しながら、ネヴァーモア学園で新たな友達、そして敵を作っていく」とされている。

シーズン3には新キャストとして、『007／カジノ・ロワイヤル』（2006）エヴァ・グリーンがウェンズデーの叔母オフィーリア役、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」ウィノナ・ライダーがタビサ役、「ゲーム・オブ・スローンズ」ノア・テイラーがサイラス役、「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」オスカー・モーガンがアティカス役、「TASK／タスク」ケネディ・モイヤーがデイジー役、『狼たちの午後』（1975）クリス・サランドンがバルタザール役で参加。

またゲスト出演として、「ゲーム・オブ・スローンズ」レナ・ヘディ、『セント・エルモス・ファイアー』（1985）アンドリュー・マッカーシー、「テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく」ジェームズ・ランスが名を連ねている。

「ウェンズデー」シーズン3は、2026年2月よりアイルランドのダブリンで撮影中。シーズン1＆2はNetflixで配信中。