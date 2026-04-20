接触を避けられる可能性大。男性が「距離を置くたくなる女性」とは
気になる男性と距離を詰めていきたくても、残念ながらなかなか男性との距離を詰められないことも。
もしかしたら男性の方から接触を避けている可能性もあるでしょう。
そこで今回は、男性が「距離を置くたくなる女性」の特徴を紹介します。
｜感情の起伏が激しい
感情の起伏が激しい女性を男性は交際相手に選ばないもの。
なぜなら、女性の機嫌を取ることが義務のようになってしまうからです。
｜男性に頼ろうとしてばかりする
男性に頼ろうとしてばかりする女性は、男性から接触を避けられる可能性が高いでしょう。
少し調べればわかることでも質問してきたり、お願いごとばかりしてきたりといった女性と一緒にいると、男性としては気が休まらないもの。
できることは自分でするように意識して、自立しているところをアピールした方が好印象です。
｜時間にルーズ
男性は意外と時間に厳しい一面があり、ドタキャンや遅刻などが多い女性とも距離を置こうとします。
男性から「自分との約束を大事にしていない」「どうせ約束しても破られる」などと思われてしまうでしょう。
また、男性によっては時間を最大限の価値があるものとして捉えているので、せめて約束を守るのは最低限のことと意識することが大事です。
もし今回紹介した内容に自分が当てはまっていると感じるものがあるなら、早急に改善に取り組んでいきましょうね。
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