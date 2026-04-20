【神の雫】亀梨和也、佐藤拓也、内田真礼のサイン入り台本が当たる！ OP、EDノンテロップ映像公開
TVアニメ『神の雫』のノンテロップオープニング映像、エンディング映像がアニメ公式SNSにて公開された。また、アニメ公式Xにて、亀梨和也、佐藤拓也、内田真礼のサイン入りアフレコ台本が合計3名に当たるキャンペーンを開催中だ。
『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン1・2も好評配信中。アニメーション制作はサテライトとYANCHESTERが手がけ、監督は糸曽賢志、キャラクターデザインは諏訪壮大が担当する。
そしてこのたび、ノンテロップオープニング映像、エンディング映像がアニメ公式SNSにて公開された。オープニングテーマはHOKUTOの『hate you？ love you？』、エンディングテーマは内田真礼の『カミノシズク』を起用している。
またアニメ公式Xにて、亀梨和也、佐藤拓也、内田真礼のサイン入りアフレコ台本が合計3名に当たるキャンペーンを開催中。締切は5月10日（日）23：59までとなっているので、GW期間中にぜひアニメを視聴し、キャンペーンに参加してみよう。
詳細は公式Xをチェック。
＞＞＞OP・ED映像のサムネイルをチェック！（写真3点）
（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン1・2も好評配信中。アニメーション制作はサテライトとYANCHESTERが手がけ、監督は糸曽賢志、キャラクターデザインは諏訪壮大が担当する。
またアニメ公式Xにて、亀梨和也、佐藤拓也、内田真礼のサイン入りアフレコ台本が合計3名に当たるキャンペーンを開催中。締切は5月10日（日）23：59までとなっているので、GW期間中にぜひアニメを視聴し、キャンペーンに参加してみよう。
詳細は公式Xをチェック。
＞＞＞OP・ED映像のサムネイルをチェック！（写真3点）
（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
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