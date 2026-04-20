映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』×クリスピー・クリーム・ドーナツで映画の世界を表現したドーナツが新登場
日本上陸20周年のクリスピー・クリーム・ドーナツが、2026年4月24日(金)から公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とコラボレーション。4月8日から映画の世界観をコンセプトにした3種のドーナツとスーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種と、コラボエコバッグを販売中だ。
【写真】3種のコラボドーナツが登場
■映画の“冒険の世界”を表現したドーナツ
今回公開となる『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、スーパーマリオブラザーズの世界を基にしたアニメーション映画で、2023年に公開され全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く作品。クリスピー・クリーム・ドーナツでは、この映画の“冒険の世界”を表現したコラボドーナツを発売する。
発売となるのは映画のカギともなる人気キャラクター、マリオ、ヨッシー、チコをモチーフにした3種と、スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種。
“マリオカラー”と帽子のピックがキュートな「マリオ ストロベリー」(テイクアウト388円、イートイン396円)は、ふわっとした生地をマリオカラーのストロベリーアイシングで包み、甘酸っぱい味わいに。さらに、マリオの衣装をイメージした赤と青のスプリンクルと、星型のシュガースプレーをトッピング。マリオの帽子のピックがかわいいデザインのアクセントになっている。
「ヨッシー カスタード エッグ」(テイクアウト410円、イートイン418円)は、ホワイトチョコでコーティングしたドーナツに緑色の楕円のプレートチョコをのせて、名前の通りヨッシーのタマゴをイメージ。中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームが入っている。
今回の映画の重要キャラクターでもあるチコを表現したのは「チコ & ブルーベリー ギャラクシー」(テイクアウト410円、イートイン418円)。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味のコーティングで銀河を表現。さらに宇宙をイメージした青いブルーベリーのナパージュで全体をコーティングし、星をイメージした銀色のアラザンを散りばめている。中央にはカラフルなチコのモナカをトッピング。
キャラクターのほか、スーパーマリオでおなじみの「ハテナブロック」をイメージした「ハテナブロック ボックス(1個)」(テイクアウト540円、イートイン550円)も登場。
「ハテナブロック」のようなデザインの正方形の箱には、カスタード風味コーティングのドーナツが1個入っている。トッピングのカラフルスプレーは見た目だけでなく、ザクザクした食感も楽しい。
1個に1つオリジナルのピックがついていて、箱を開けないとわからないので、どの絵柄が入っているかワクワクする。
今回のコラボ商品3品をセットにした「ギャラクシー ボックス(3個)」(テイクアウト1177円、イートイン1199円)と、3品に「オリジナルグレーズド(R)」2個と「ダブル チョコ クランチ」を詰め合わせた「ギャラクシー ダズン ハーフ(6個)」(テイクアウト1825円、イートイン1859円)も登場。
「ギャラクシー ダズン ハーフ(6個)」は1箱購入につき1枚コラボステッカーがもらえる特典も。絵柄は全3種でランダムでの配布となる。
そして、今回、コラボ限定グッズとして「コラボ エコバッグ」(1980円)も発売。映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』デザインの限定バッグで、クリスピー・クリーム・ドーナツのハーフボックスが最大4個入るサイズ。ドーナツを購入するときはもちろん、普段の買い物にもぴったり。大容量で肩にかけられる仕様になっているので使い勝手もよい。
映画公開よりも一足早く発売中のコラボドーナツ。映画の世界観を感じながらドーナツを食べて、映画も一緒に楽しもう。
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】3種のコラボドーナツが登場
今回公開となる『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、スーパーマリオブラザーズの世界を基にしたアニメーション映画で、2023年に公開され全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く作品。クリスピー・クリーム・ドーナツでは、この映画の“冒険の世界”を表現したコラボドーナツを発売する。
発売となるのは映画のカギともなる人気キャラクター、マリオ、ヨッシー、チコをモチーフにした3種と、スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種。
“マリオカラー”と帽子のピックがキュートな「マリオ ストロベリー」(テイクアウト388円、イートイン396円)は、ふわっとした生地をマリオカラーのストロベリーアイシングで包み、甘酸っぱい味わいに。さらに、マリオの衣装をイメージした赤と青のスプリンクルと、星型のシュガースプレーをトッピング。マリオの帽子のピックがかわいいデザインのアクセントになっている。
「ヨッシー カスタード エッグ」(テイクアウト410円、イートイン418円)は、ホワイトチョコでコーティングしたドーナツに緑色の楕円のプレートチョコをのせて、名前の通りヨッシーのタマゴをイメージ。中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームが入っている。
今回の映画の重要キャラクターでもあるチコを表現したのは「チコ & ブルーベリー ギャラクシー」(テイクアウト410円、イートイン418円)。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味のコーティングで銀河を表現。さらに宇宙をイメージした青いブルーベリーのナパージュで全体をコーティングし、星をイメージした銀色のアラザンを散りばめている。中央にはカラフルなチコのモナカをトッピング。
キャラクターのほか、スーパーマリオでおなじみの「ハテナブロック」をイメージした「ハテナブロック ボックス(1個)」(テイクアウト540円、イートイン550円)も登場。
「ハテナブロック」のようなデザインの正方形の箱には、カスタード風味コーティングのドーナツが1個入っている。トッピングのカラフルスプレーは見た目だけでなく、ザクザクした食感も楽しい。
1個に1つオリジナルのピックがついていて、箱を開けないとわからないので、どの絵柄が入っているかワクワクする。
今回のコラボ商品3品をセットにした「ギャラクシー ボックス(3個)」(テイクアウト1177円、イートイン1199円)と、3品に「オリジナルグレーズド(R)」2個と「ダブル チョコ クランチ」を詰め合わせた「ギャラクシー ダズン ハーフ(6個)」(テイクアウト1825円、イートイン1859円)も登場。
「ギャラクシー ダズン ハーフ(6個)」は1箱購入につき1枚コラボステッカーがもらえる特典も。絵柄は全3種でランダムでの配布となる。
そして、今回、コラボ限定グッズとして「コラボ エコバッグ」(1980円)も発売。映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』デザインの限定バッグで、クリスピー・クリーム・ドーナツのハーフボックスが最大4個入るサイズ。ドーナツを購入するときはもちろん、普段の買い物にもぴったり。大容量で肩にかけられる仕様になっているので使い勝手もよい。
映画公開よりも一足早く発売中のコラボドーナツ。映画の世界観を感じながらドーナツを食べて、映画も一緒に楽しもう。
取材・文＝岡部礼子
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