『ガンバレ！中村くん！！』第4話あらすじ＆先行カット！ 青木山麗子役は大地葉
4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第4話のあらすじと先行カットが公開された。また、オカルト・ホラー研究部部長の青木山麗子役に大地葉さんが決定した。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
このたび、4月22日（水）24：30放送・配信となる第4話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第4話 ミラクル！まじないの聖水！！ あらすじ＞
中村はクラスメイトの大森司の存在に落胆した。
まさか広瀬の ”幼馴染” だなんて！
負のオーラが漏れ出る中村に接近・勧誘してきたのはオカ研の青木山麗子。
彼女に押し付けられた「幸運の小瓶」に困惑していたところ、広瀬が話しかけてきて――…。
＞＞＞第4話先行カットや新キャラクターをチェック！（写真7点）
そして第4話で初登場する、星見高等学校三年生のオカルト・ホラー研究部部長・青木山麗子役に大地葉が決定した。ミステリアスな雰囲気が漂う彼女だが、物語にどのように影響してくるのだろうか……！？
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
＜第4話 ミラクル！まじないの聖水！！ あらすじ＞
中村はクラスメイトの大森司の存在に落胆した。
まさか広瀬の ”幼馴染” だなんて！
負のオーラが漏れ出る中村に接近・勧誘してきたのはオカ研の青木山麗子。
彼女に押し付けられた「幸運の小瓶」に困惑していたところ、広瀬が話しかけてきて――…。
＞＞＞第4話先行カットや新キャラクターをチェック！（写真7点）
そして第4話で初登場する、星見高等学校三年生のオカルト・ホラー研究部部長・青木山麗子役に大地葉が決定した。ミステリアスな雰囲気が漂う彼女だが、物語にどのように影響してくるのだろうか……！？
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