漫才賞レース「THE SECOND」ファイナリスト8組が決定！金属バット、シャンプーハットら
結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」は18日に「ノックアウトステージ16→8」を開催。5月16日午後6時30分からフジテレビ系で生放送される「グランプリファイナル」に出場するファイナリスト8組が決定した。
▽グランプリファイナル出場者
金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トット
激戦を勝ち上がってきた16組の漫才師たちがブロックごとに2組ずつ登場し、1対1のネタバトルを展開。「ノックアウトステージ16→8」では、従来と同様、会場に集まった観客審査員100名による採点方式の審査が行われた（「とても面白かった」⇒3点、「面白かった」⇒2点、「面白くなかった」⇒1点）。結果は以下の通り。
▽『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』「ノックアウトステージ16→8」対戦結果
＜Aブロック＞
先攻：ラフ次元 ●268点（1点：2人、2点：28人、3点：70人）
後攻：金属バット ○291点（1点：1人、2点：7人、3点：92人）
＜Bブロック＞
先攻：レイザーラモン ●271点（1点：2人、2点：25人、3点：73人）
後攻：タモンズ ○282点（1点：2人、2点：14人、3点：84人）
＜Cブロック＞
先攻：ザ・パンチ ○294点（1点：0人、2点：6人、3点：94人）
後攻：はりけ〜んず ●283点（1点：0人、2点：17人、3点：83人）
＜Dブロック＞
先攻：セルライトスパ ●253点（1点：4人、2点：39人、3点：57人）
後攻：黒帯 ○293点（1点：0人、2点：7人、3点：93人）
＜Eブロック＞
先攻：パタパタママ ●260点（1点：1人、2点：38人、3点：61人）
後攻：シャンプーハット ○285点（1点：2人、2点：11人、3点：87人）
＜Fブロック＞
先攻：吉田たち ●271点（1点：2人、2点：25人、3点：73人）
後攻：ヤング ○289点（1点：1人、2点：9人、3点：90人）
＜Gブロック＞
先攻：リニア ○289点（1点：0人、2点：11人、3点：89人）
後攻：マシンガンズ ●281点（1点：0人、2点：19人、3点：81人）
＜Hブロック＞
先攻：囲碁将棋 ●262点（1点：1人、2点：36人、3点：63人）
後攻：トット ○291点（1点：1人、2点：7人、3点：92人）