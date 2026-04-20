結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」は18日に「ノックアウトステージ16→8」を開催。5月16日午後6時30分からフジテレビ系で生放送される「グランプリファイナル」に出場するファイナリスト8組が決定した。

▽グランプリファイナル出場者

金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トット

激戦を勝ち上がってきた16組の漫才師たちがブロックごとに2組ずつ登場し、1対1のネタバトルを展開。「ノックアウトステージ16→8」では、従来と同様、会場に集まった観客審査員100名による採点方式の審査が行われた（「とても面白かった」⇒3点、「面白かった」⇒2点、「面白くなかった」⇒1点）。結果は以下の通り。

▽『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』「ノックアウトステージ16→8」対戦結果

＜Aブロック＞

先攻：ラフ次元 ●268点（1点：2人、2点：28人、3点：70人）

後攻：金属バット ○291点（1点：1人、2点：7人、3点：92人）

＜Bブロック＞

先攻：レイザーラモン ●271点（1点：2人、2点：25人、3点：73人）

後攻：タモンズ ○282点（1点：2人、2点：14人、3点：84人）

＜Cブロック＞

先攻：ザ・パンチ ○294点（1点：0人、2点：6人、3点：94人）

後攻：はりけ〜んず ●283点（1点：0人、2点：17人、3点：83人）

＜Dブロック＞

先攻：セルライトスパ ●253点（1点：4人、2点：39人、3点：57人）

後攻：黒帯 ○293点（1点：0人、2点：7人、3点：93人）

＜Eブロック＞

先攻：パタパタママ ●260点（1点：1人、2点：38人、3点：61人）

後攻：シャンプーハット ○285点（1点：2人、2点：11人、3点：87人）

＜Fブロック＞

先攻：吉田たち ●271点（1点：2人、2点：25人、3点：73人）

後攻：ヤング ○289点（1点：1人、2点：9人、3点：90人）

＜Gブロック＞

先攻：リニア ○289点（1点：0人、2点：11人、3点：89人）

後攻：マシンガンズ ●281点（1点：0人、2点：19人、3点：81人）

＜Hブロック＞

先攻：囲碁将棋 ●262点（1点：1人、2点：36人、3点：63人）

後攻：トット ○291点（1点：1人、2点：7人、3点：92人）