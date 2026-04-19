本気か遊びか見抜ける？【マッチングアプリの恋】を見極めるチェックポイント3選

マッチングアプリで出会った彼とのやりとりが楽しくて、「もしかして本気かも…？」と期待が膨らむ反面、「でも遊び目的だったらどうしよう」と不安になってしまうこともありますよね。実際に出会いのきっかけがアプリというだけで、相手の気持ちが見えづらくなることも…。そこで今回は、アプリで出会った彼が本気かどうかを見極めるためのポイントを、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

予定をしっかり立ててくれるか

会う日程や場所をしっかり決めようとしてくれるかどうかは、本気度を測るうえで重要なポイントかもしれません。 「今日暇？」「今から会えない？」のような急な誘いが多い場合は、軽い気持ちで会っている可能性も。 一方で、「来週空いてる日ある？」「〇〇に行ってみたいんだけど一緒にどう？」など、事前に予定を立ててくれる男性は、あなたとの時間を大切にしたいと考えてくれている証拠ですよ！ 本気であなたに向きあいたいと思っている男性ほど、デートの段取りにもきちんと心を配ってくれるものです♡

やりとりが丁寧で一貫しているか

メッセージの内容や頻度も、彼の本気度を探るカギになります。 本気の男性は、返信が遅くても内容が誠実で、途切れないよう努力しているでしょう。 適度な質問が含まれていて、あなたに興味を持っていることが感じられるはず！ 逆に、返信が極端に遅い・そっけない・話が浅いという場合は、関心が低いか、複数人と同時進行している可能性もあります。 さらに、最初はやさしかったのに突然冷たくなったり、言っていることがコロコロ変わるような人も要注意！ 本気の人ほど、言葉や態度にブレが少ないのが特徴ですよ。

アプリをやめる意思があるかどうか

1番の見極めポイントは、「マッチングアプリをやめる意思があるかどうか」です。 すでに付きあっている、もしくは関係が深まってきたタイミングでまだ彼がアプリを使い続けているなら、少し警戒したほうがいいかもしれません。 本気であなたを大事にしたいと思っているなら、「もうアプリは消したよ」「今はほかの人とやりとりしてないよ」といった、安心できるひと言をくれるものです。 直接聞くのが不安なら、「私もうアプリ使ってないんだ〜」とさりげなく伝えてみるのも◎ 彼の反応を見れば、誠実かどうかが伝わってくるはずです♡ いかがでしたか？ 今回は、「その彼、本気？それとも遊び？マッチングアプリの恋を見極めるチェックポイント3選」についてご紹介しました。 大切なのは、彼の「言葉」よりも「行動」を見て判断することかもしれません。 あなたが自分らしくいられる恋を選べるよう、しっかり見極めてくださいね♡

ライター Ray WEB編集部