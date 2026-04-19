◇ナ・リーグ ドジャース3―4ダイヤモンドバックス（2026年4月18日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。3―4の9回2死一塁から、2試合連続安打となる右前打を放ち、連続試合出塁記録を50に伸ばした。最終回、大谷に“ラストチャンス”の場を与えたウィル・スミス捕手（31）に感謝の声が広がっている。

大谷は8回の第4打席まで記録上の出塁はなく、9回は4人目の打者として迎えた。7番・ラッシングが三飛に倒れ、続く代打のキム・ヘソンは中飛。ゲームセットまであと1人の場面で代打として打席に立ったのがスミスだった。

スミスはフルカウントからロッキーズ・ボドニクが投じた98.5マイル（約158.5キロ）直球にバットは差し込まれ、緩い当たりは二遊間へ。全力疾走で内野安打とし、次打者・大谷につないだ。大谷は“ラストチャンス”を生かし、右前打で記録を継続させた。

X（旧ツイッター）では大谷の記録同様、スミスの一打が話題に。「出塁記録ももちろんすごいけどチャンス作るスミスもさすが」「最後の最後にちゃんと打つ大谷さん流石です 大谷さんに回せたウィル・スミスにも拍手」「感謝しかない」「スミスのつなぎもマジでかっこよかった」「スミスまじありがとう」など感謝の声が渦巻いた。