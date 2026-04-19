自作のラジコン船に360度カメラを搭載してお花見クルージング！ 水面に浮かぶ花びらや橋を見上げる“船目線”の桜が美しい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『春到来！ラジコン船から満開の桜を眺めるお花見クルージング【RCカメラ】』というルーフェさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

今年もとある桜の名所で、ラジコン船にカメラを積んでお花見クルージングに行きました 今回は撮影に360度カメラの「Insta360 X3」を使用したので、川沿いに続く桜並木を心ゆくまでお楽しみください。

船の詳細はこちら⇒sm46102065

川へ自作のラジコン船を持ってきた投稿者のルーフェさん。カメラを搭載したこの船から、川沿いの桜を楽しみます。

川の下流側からスタートして240m上流の橋のところでUターン。出発地点まで川下りして、全長480ｍの景色を楽しむお花見クルージングという計画です。離れすぎると船の向きが目視ができなくなるため、ルーフェさんも移動しつつ操縦を行います。

今回のラジコン船は3Dプリンタで自作したもの。錨やサイドスラスター、ジャイロセンサ式可動質量型減揺装置や作業灯など、様々な機能を搭載した自信作だそうです。

使用しているカメラは「Insta360 X3」。艦橋の部分に積めば、本物の船に乗っているような目線で撮影できます。

視点を横に向けると、見事な満開の桜が。水面には花びらが浮かび、「まるで星の川を進んでいるみたい」とルーフェさん。

空が青く風も穏やかなこの日は、理想的なお花見＆クルージング日和です。

桜を眺めながらラジコン船は岸沿いをゆっくり進みます。川の中央は流れが早いのですが、岸の近くはゆっくりなのだそうです。ただし水深が浅く岩などが沈んでいることがあるので、座礁に注意が必要なのだとか。

岩や枝が沈んでいる場所が近付いたので船は川の真ん中へ移動。流れが早いのでなかなか進めず、フルスロットルで航行することに。

岩や植物のある難所を越え、船は再び岸寄りに。目的の橋がだんだん近付いてきました。

出航から11分、折り返し地点の橋に到着。

橋を見上げるこの視点は船ならではのものです。

船は滑らかにUターンし、進路を下流に向けました。

ここからは川の流れに乗って下っていきます。

時折花びらの舞い散る景色はとても穏やかなのですが、流れに乗る下りの方が操船は難しいとのこと。

もう橋があんなに遠くなりました。

その後もラジコン船は走り続け……

船を下ろしたスタート地点へ。舵を切って向かう先でではルーフェさんが待ち構えています。

ルーフェさん視点でのラジコン船の様子です。川の真ん中辺りからやってきたラジコン船が、見事出航地点へと接岸しました。

ラジコン船を片付けたあとは、お弁当を食べてのんびりお花見を満喫したそうです。

臨場感たっぷりのラジコン船から眺める川沿いの桜。美しい景色の詳細に興味を持たれた方は、どうぞ動画をご視聴ください。

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