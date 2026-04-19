発売前に押さえる最新ミニバン！ クルカ ノア＆ヴォクシー 一部改良モデル先行予約

記事ポイント クルカでトヨタ「ノア」「ヴォクシー」一部改良モデルの先行予約受付がスタート予約受付は2026年4月17日開始、発売予定は5月6日、全国自宅納車に対応月額46,200円から、頭金0円で人気ミニバンの最新モデルを選べる新車リース クルカでトヨタ「ノア」「ヴォクシー」一部改良モデルの先行予約受付がスタート予約受付は2026年4月17日開始、発売予定は5月6日、全国自宅納車に対応月額46,200円から、頭金0円で人気ミニバンの最新モデルを選べる新車リース

トヨタの人気ミニバン「ノア」「ヴォクシー」の一部改良モデルについて、新車カーリース「クルカ」で先行予約の受付が始まりました。

発売は2026年5月6日予定ですが、クルカではそれに先立ち、最新モデルを早めに確保したいユーザー向けにオンライン予約を受け付けています。

頭金0円、ボーナス払い0円、全国自宅納車対応など、家計管理のしやすさと手続きの手軽さもポイントです。

クルカ「ノア＆ヴォクシー」一部改良モデル先行予約





対象車種：トヨタ ノア（一部改良）／トヨタ ヴォクシー（一部改良）予約受付開始：2026年4月17日発売予定日：2026年5月6日予定リース方式：新車カーリース（サブスクリプション）申込方法：クルカ公式サイトからオンラインで完結納車対応：全国対応、納車費用込み

クルカは、2026年4月10日にトヨタ自動車が発表した「ノア」「ヴォクシー」の一部改良モデルについて、先行予約の受付を開始しました。

今回の改良では、フロントデザインの刷新、メーターの大型化、SNOW EXTRAモードの追加、防音材追加による静粛性向上など、日常使いで実感しやすいアップデートが盛り込まれています。

クルカのリースは、車検、自動車税、自賠責保険、諸費用を月額料金に含む定額制。

ディーラー訪問不要で、申し込みから納車まで非対面で完結します。

クルカのサービス特徴





頭金0円、申込金不要ボーナス払い0円の月額均等払い最低価格保証付きクレジットカード払い、一括払いに対応完全オンライン完結全国どこでも自宅納車対応車検、自動車税、自賠責保険、諸費用込み

初期費用を抑えて新車に乗り始められるのがクルカの特徴です。

3年の短期リースを採用しており、ライフスタイルの変化に合わせて乗り換えやすい点も魅力。

毎月の支出を定額で把握しやすく、家計管理を重視する人にも向いています。

ノアの進化ポイント





フロントグリルをメッキモールとボディカラー共色に変更新グレード「S-X」を追加S-Zはメーターが7インチから12.3インチへ大型化S-G、S-Xは4.2インチから7インチへ拡大ショックアブソーバー減衰力を最適化SNOW EXTRAモードを追加（E-Four車標準）防音材追加で静粛性を向上ウェルキャブを除きハイブリッド車に統一

ノアは、堂々感と洗練さを高めた新しいフロントフェイスが印象的です。

メーターの大型化によって視認性が向上し、日常の運転でも扱いやすさがアップ。

走行性能と快適性の見直しも入り、ファミリーミニバンとしての完成度をさらに高めた一台です。

ノアの月額料金

S-Xグレード（ハイブリッド車・2WD）：月額46,200円、総支払額1,663,200円S-Gグレード（ハイブリッド車・2WD）：月額50,600円、総支払額1,821,600円S-Zグレード（ハイブリッド車・2WD・モデリスタエアロ付き）：月額69,300円、総支払額2,494,800円

ノアの最安プランはS-Xグレードで、月額46,200円から利用できます。

S-Zグレードにはトヨタ純正カスタマイズブランド「モデリスタ」のエアロを装備。

ディーラーで追加すると高額になりやすい装備を、月額料金込みで選べる構成です。

ヴォクシーの進化ポイント





フロントグリル本体をブラック加飾化17インチホイールを切削光輝＋ブラック塗装＋ダーククリアに変更S-Zはメーターが7インチから12.3インチへ大型化S-Gは4.2インチから7インチへ拡大ショックアブソーバー減衰力を最適化SNOW EXTRAモードを追加（E-Four車標準）防音材追加で静粛性を向上ウェルキャブを除きハイブリッド車に統一

ヴォクシーは、フロントグリルのブラック加飾によって、よりシャープで精悍な印象に仕上がっています。

足元では17インチホイールの意匠も変更。

デザイン性を高めながら、ノア同様に視認性や快適性にも手が入った改良モデルです。

ヴォクシーの月額料金

S-Gグレード（ハイブリッド車・2WD）：月額49,500円、総支払額1,782,000円S-Zグレード（ハイブリッド車・2WD・モデリスタエアロ付き）：月額64,900円、総支払額2,336,400円

ヴォクシーはS-Gグレードが月額49,500円、S-Zグレードが月額64,900円です。

こちらもモデリスタエアロ付きプランを選択可能。

デザイン重視で選びたい人にとって、見た目の満足感と定額のわかりやすさを両立できる内容になっています。

先行予約を利用すれば、発売前の段階で一部改良モデルを押さえられるのが大きなメリットです。

オンライン完結、全国自宅納車、初期費用0円と、忙しい日常でも申し込みやすい仕組みも整っています。

家族で使いやすい最新ミニバンを、月額定額で導入したい人はチェックしておきたい内容です。

クルカによる「ノア＆ヴォクシー」一部改良モデル先行予約の紹介でした。

よくある質問

Q. ノアとヴォクシーの先行予約はいつから始まっていますか？

A. クルカでの先行予約受付は2026年4月17日に始まっています。

トヨタの一般発売予定日は2026年5月6日と案内されており、それより前に申し込みできるのが特徴です。

Q. クルカの月額料金には何が含まれますか？

A. 月額料金には車両代だけでなく、車検、自動車税、自賠責保険、諸費用が含まれています。

頭金0円、ボーナス払い0円で始められるため、毎月の支出を把握しやすい仕組みです。

Q. ノアとヴォクシーはどちらもハイブリッド車ですか？

A. 今回案内されている一部改良モデルは、ウェルキャブを除いてハイブリッド車に統一されています。

掲載されている各料金プランも、いずれもハイブリッド車・2WDの内容です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 発売前に押さえる最新ミニバン！ クルカ「ノア＆ヴォクシー」一部改良モデル先行予約 appeared first on Dtimes.