信用残ランキング【買い残減少】 フジクラ、ＪＸ金属、ＳＢＧ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※4月10日信用買い残の4月3日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1570銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<5803> フジクラ -4,469 11,363 2.48
２．<5016> ＪＸ金属 -4,124 12,606 6.78
３．<9984> ＳＢＧ -3,247 46,370 11.43
４．<8306> 三菱ＵＦＪ -2,545 34,214 13.93
５．<7012> 川重 -1,803 15,918 11.15
６．<285A> キオクシア -1,742 5,587 1.90
７．<4689> ラインヤフー -1,612 20,122 33.26
８．<8316> 三井住友ＦＧ -920 12,363 17.06
９．<4755> 楽天グループ -826 23,114 26.68
10．<3681> ブイキューブ -773 1,055 0.00
11．<6966> 三井ハイテク -773 4,148 5.91
12．<6857> アドテスト -771 4,394 1.85
13．<5202> 板硝子 -725 12,138 396.68
14．<8604> 野村 -698 13,348 21.88
15．<3660> アイスタイル -694 4,031 6.26
16．<8411> みずほＦＧ -687 8,443 9.29
17．<6920> レーザーテク -674 976 1.38
18．<6762> ＴＤＫ -664 3,744 8.08
19．<5401> 日本製鉄 -646 33,450 21.60
20．<8524> 北洋銀 -609 1,130 1.61
21．<5108> ブリヂストン -600 1,719 3.73
22．<4062> イビデン -584 1,335 1.85
23．<8473> ＳＢＩ -581 7,189 71.61
24．<2432> ディーエヌエ -500 4,114 37.30
25．<7211> 三菱自 -495 10,122 14.66
26．<5838> 楽天銀 -477 2,921 39.81
27．<429A> テクセンド -455 1,967 4918.00
28．<6723> ルネサス -453 1,963 3.73
29．<8897> ミラースＨＤ -420 1,624 40.83
30．<3436> ＳＵＭＣＯ -414 2,237 2.19
31．<6098> リクルート -391 2,296 12.95
32．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -387 1,924 5.30
33．<9513> Ｊパワー -374 920 16.89
34．<5074> テスＨＤ -362 3,906 2.45
35．<8035> 東エレク -357 1,019 2.82
36．<8308> りそなＨＤ -356 3,442 3.98
37．<8088> 岩谷産 -347 1,085 10.64
38．<9843> ニトリＨＤ -338 2,751 5.44
39．<6330> 東洋エンジ -329 5,627 3.63
40．<6954> ファナック -327 2,529 5.92
41．<6981> 村田製 -304 1,457 3.52
42．<4005> 住友化 -297 8,151 7.47
43．<5121> 藤コンポ -293 559 6.65
44．<2931> ユーグレナ -280 3,566 1.18
45．<4506> 住友ファーマ -251 9,399 4.95
46．<1945> 東京エネシス -242 278 5.78
47．<9831> ヤマダＨＤ -240 953 2.53
48．<8614> 東洋証券 -233 1,282 1.40
49．<8714> 池田泉州ＨＤ -225 1,131 2.30
50．<6254> 野村マイクロ -224 1,795 3.62
株探ニュース
※4月10日信用買い残の4月3日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1570銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<5803> フジクラ -4,469 11,363 2.48
２．<5016> ＪＸ金属 -4,124 12,606 6.78
３．<9984> ＳＢＧ -3,247 46,370 11.43
４．<8306> 三菱ＵＦＪ -2,545 34,214 13.93
５．<7012> 川重 -1,803 15,918 11.15
６．<285A> キオクシア -1,742 5,587 1.90
７．<4689> ラインヤフー -1,612 20,122 33.26
８．<8316> 三井住友ＦＧ -920 12,363 17.06
９．<4755> 楽天グループ -826 23,114 26.68
10．<3681> ブイキューブ -773 1,055 0.00
11．<6966> 三井ハイテク -773 4,148 5.91
12．<6857> アドテスト -771 4,394 1.85
13．<5202> 板硝子 -725 12,138 396.68
14．<8604> 野村 -698 13,348 21.88
15．<3660> アイスタイル -694 4,031 6.26
16．<8411> みずほＦＧ -687 8,443 9.29
17．<6920> レーザーテク -674 976 1.38
18．<6762> ＴＤＫ -664 3,744 8.08
19．<5401> 日本製鉄 -646 33,450 21.60
20．<8524> 北洋銀 -609 1,130 1.61
21．<5108> ブリヂストン -600 1,719 3.73
22．<4062> イビデン -584 1,335 1.85
23．<8473> ＳＢＩ -581 7,189 71.61
24．<2432> ディーエヌエ -500 4,114 37.30
25．<7211> 三菱自 -495 10,122 14.66
26．<5838> 楽天銀 -477 2,921 39.81
27．<429A> テクセンド -455 1,967 4918.00
28．<6723> ルネサス -453 1,963 3.73
29．<8897> ミラースＨＤ -420 1,624 40.83
30．<3436> ＳＵＭＣＯ -414 2,237 2.19
31．<6098> リクルート -391 2,296 12.95
32．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -387 1,924 5.30
33．<9513> Ｊパワー -374 920 16.89
34．<5074> テスＨＤ -362 3,906 2.45
35．<8035> 東エレク -357 1,019 2.82
36．<8308> りそなＨＤ -356 3,442 3.98
37．<8088> 岩谷産 -347 1,085 10.64
38．<9843> ニトリＨＤ -338 2,751 5.44
39．<6330> 東洋エンジ -329 5,627 3.63
40．<6954> ファナック -327 2,529 5.92
41．<6981> 村田製 -304 1,457 3.52
42．<4005> 住友化 -297 8,151 7.47
43．<5121> 藤コンポ -293 559 6.65
44．<2931> ユーグレナ -280 3,566 1.18
45．<4506> 住友ファーマ -251 9,399 4.95
46．<1945> 東京エネシス -242 278 5.78
47．<9831> ヤマダＨＤ -240 953 2.53
48．<8614> 東洋証券 -233 1,282 1.40
49．<8714> 池田泉州ＨＤ -225 1,131 2.30
50．<6254> 野村マイクロ -224 1,795 3.62
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