　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※4月10日信用買い残の4月3日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1570銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<5803> フジクラ 　　 　　-4,469　　 11,363　　　2.48
２．<5016> ＪＸ金属 　　 　　-4,124　　 12,606　　　6.78
３．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-3,247　　 46,370　　 11.43
４．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-2,545　　 34,214　　 13.93
５．<7012> 川重 　　　　 　　-1,803　　 15,918　　 11.15
６．<285A> キオクシア 　 　　-1,742　　　5,587　　　1.90
７．<4689> ラインヤフー　　　-1,612　　 20,122　　 33.26
８．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-920　　 12,363　　 17.06
９．<4755> 楽天グループ　　　　-826　　 23,114　　 26.68
10．<3681> ブイキューブ　　　　-773　　　1,055　　　0.00
11．<6966> 三井ハイテク　　　　-773　　　4,148　　　5.91
12．<6857> アドテスト 　 　　　-771　　　4,394　　　1.85
13．<5202> 板硝子 　　　 　　　-725　　 12,138　　396.68
14．<8604> 野村 　　　　 　　　-698　　 13,348　　 21.88
15．<3660> アイスタイル　　　　-694　　　4,031　　　6.26
16．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-687　　　8,443　　　9.29
17．<6920> レーザーテク　　　　-674　　　　976　　　1.38
18．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-664　　　3,744　　　8.08
19．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-646　　 33,450　　 21.60
20．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-609　　　1,130　　　1.61
21．<5108> ブリヂストン　　　　-600　　　1,719　　　3.73
22．<4062> イビデン 　　 　　　-584　　　1,335　　　1.85
23．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-581　　　7,189　　 71.61
24．<2432> ディーエヌエ　　　　-500　　　4,114　　 37.30
25．<7211> 三菱自 　　　 　　　-495　　 10,122　　 14.66
26．<5838> 楽天銀 　　　 　　　-477　　　2,921　　 39.81
27．<429A> テクセンド 　 　　　-455　　　1,967　 4918.00
28．<6723> ルネサス 　　 　　　-453　　　1,963　　　3.73
29．<8897> ミラースＨＤ　　　　-420　　　1,624　　 40.83
30．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-414　　　2,237　　　2.19
31．<6098> リクルート 　 　　　-391　　　2,296　　 12.95
32．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　-387　　　1,924　　　5.30
33．<9513> Ｊパワー 　　 　　　-374　　　　920　　 16.89
34．<5074> テスＨＤ 　　 　　　-362　　　3,906　　　2.45
35．<8035> 東エレク 　　 　　　-357　　　1,019　　　2.82
36．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-356　　　3,442　　　3.98
37．<8088> 岩谷産 　　　 　　　-347　　　1,085　　 10.64
38．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-338　　　2,751　　　5.44
39．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-329　　　5,627　　　3.63
40．<6954> ファナック 　 　　　-327　　　2,529　　　5.92
41．<6981> 村田製 　　　 　　　-304　　　1,457　　　3.52
42．<4005> 住友化 　　　 　　　-297　　　8,151　　　7.47
43．<5121> 藤コンポ 　　 　　　-293　　　　559　　　6.65
44．<2931> ユーグレナ 　 　　　-280　　　3,566　　　1.18
45．<4506> 住友ファーマ　　　　-251　　　9,399　　　4.95
46．<1945> 東京エネシス　　　　-242　　　　278　　　5.78
47．<9831> ヤマダＨＤ 　 　　　-240　　　　953　　　2.53
48．<8614> 東洋証券 　　 　　　-233　　　1,282　　　1.40
49．<8714> 池田泉州ＨＤ　　　　-225　　　1,131　　　2.30
50．<6254> 野村マイクロ　　　　-224　　　1,795　　　3.62

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