インスタグラム更新

クロアチア出身の元格闘家、ミルコ・クロコップ氏が17日までに自身のインスタグラムを更新。強烈なキックを放つミット打ち動画を公開した。現役時代を彷彿とさせる凄まじい打撃音に、海外ファンからは驚きの声が上がっている。

黒のトレーニングウェア姿のクロコップ氏は、スタッフが構えたミットに向けて強烈キックを連発。分厚い筋肉から繰り出される一撃がめり込むたび、道場内に打撃音が轟いた。

鍛え抜かれた肉体に加え、獲物を狙うかのような鋭い眼光は現役時代と全く変わらない。自身のインスタグラムで実際の動画を公開すると、海外ファンも大興奮だ。

「今でも一番好きなファイターだ」

「戻ってきてくれ」

「なんてレジェンドだ」

「携帯はミュートにしたのに音が聞こえる」

「まだまだ危険だ」

「まるでショットガンの音だ」

「山を破壊できそうなキック」

現在51歳のクロコップ氏は総合格闘技やキックボクシングで活躍し、PRIDE、RIZIN、K-1のそれぞれで頂点に。現役時代には、母国クロアチアで国会議員も務めた。



（THE ANSWER編集部）