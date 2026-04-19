「関西学生野球、関大４−２同大」（１８日、ほっともっと神戸）

第３節の１回戦２試合が行われ、関大は同大を４−２で下し、立命大は関学大に５−０で勝利した。関大はドラフト候補左腕の米沢友翔投手（４年・金沢）が先発し、６回２／３を６安打２失点。準完全試合だった前節１１日の関学大戦に続く連続完封とはならなかったが、エースらしい粘り。立命大は３投手による完封リレーでしのいだ。

終盤のピンチも、米沢は懸命に腕を振った。「要所でしっかり抑えるように力を入れた」と集中。三回まで完全投球だったが、２点リードの七回に２連打と自らの失策で１死満塁のピンチをつくり、そこから２連打で追い付かれ降板。「自分のエラーから失点したのは悔やむところ」と反省を口にした。

１１日・関学大戦で１安打完封、無四球１３奪三振の快投から中６日。この日は中盤以降に走者を背負う場面があった。それでも「スタミナは気にせず、初回からガンガンいった」と自己最速へあと１キロに迫る１４８キロをマーク。「アウトを取ることを急ぎすぎた。フォームも少し乱れていたので次までに修正したい」と課題を挙げた。

阪神、巨人など７球団が視察。阪神・坂企画統括部長ら、幹部クラスが集まった。巨人・岸スカウトは「去年までケガがあったが、今年は成長した姿を見せている。直球も変化球もキレがある」と話した。中日・清水スカウトも「ボールが強く、試合をつくれる」と評価していた。