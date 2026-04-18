京王百貨店 新宿店に『ちいかわ』×「東京ばな奈」が初登場！ 新作スイーツやトートバッグを展開
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションしたスイーツのポップアップストアが、4月23日（木）〜5月6日（水・祝）の期間、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店 MB階菓子売場イベントスペースで開催される。
【写真】オリジナルイラストがトートバッグに!? 豪華なセットも販売
■『ちいかわ』尽くしのポップアップストア
今回開催されるのは、新商品を発売したばかりの「東京ばな奈」と『ちいかわ』のコラボスイーツが、「京王百貨店 新宿店 スイーツリレー」第1弾として展開される期間限定のポップアップストア。
表情豊かな絵柄がかわいい「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」は、香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーにはみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンドしたスイーツで、18枚入にはオリジナルステッカーが付いてくる。
また、バナナプリンカスタードとキャラメルクリームを重ねたダブルクリームを、ふわふわのスポンジケーキで包んだ「ちいかわバナナプリンケーキ」が登場。新絵柄が仲間入りしてリニューアしたほか、8個入パッケージにはオリジナルステッカーが付属する。
さらに、オリジナルイラストをデザインしたトートバッグに「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」がセットになった「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」も展開され、『ちいかわ』尽くしのポップアップストアとなっている。
【写真】オリジナルイラストがトートバッグに!? 豪華なセットも販売
■『ちいかわ』尽くしのポップアップストア
今回開催されるのは、新商品を発売したばかりの「東京ばな奈」と『ちいかわ』のコラボスイーツが、「京王百貨店 新宿店 スイーツリレー」第1弾として展開される期間限定のポップアップストア。
また、バナナプリンカスタードとキャラメルクリームを重ねたダブルクリームを、ふわふわのスポンジケーキで包んだ「ちいかわバナナプリンケーキ」が登場。新絵柄が仲間入りしてリニューアしたほか、8個入パッケージにはオリジナルステッカーが付属する。
さらに、オリジナルイラストをデザインしたトートバッグに「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」がセットになった「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」も展開され、『ちいかわ』尽くしのポップアップストアとなっている。