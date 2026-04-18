上位4頭が10倍切るオッズに

中央競馬のG1・皐月賞は19日、中山芝2000メートルで18頭が激突する。18日にJRAから発表された前日オッズでは、昨年の2歳中距離王者が1番人気で4.2倍。大混戦の3歳牡馬クラシック第1弾に、ファンからは様々な声が上がった。

前日1番人気に支持されたのは、昨年のG1・ホープフルSを制したロブチェン（牡、杉山晴）。大混戦を示すように、単勝オッズは4.2倍もついている。

2番人気はG3・京成杯を鋭い末脚で差し切ったグリーンエナジー（牡、上原佑）で4.5倍。リアライズシリウス（牡、手塚久）が6.3倍、もう1頭の2歳王者カヴァレリッツォ（牡、吉岡）が7.0倍となっている。

上位4頭が10倍を切るオッズとなったが、その後も差がなく続く状況。大混戦の前評判通りで、競馬ファンからはXに様々な声が寄せられている。

「ロブチェン人気し過ぎて頭抱えてる」

「4強の様相だがやはり混戦だな」

「グリーンエナジー2番人気って…売れすぎやから」

「ここ最近で一番面白いG1やなぁ」

「皐月賞自分の想定とオッズが違いすぎるんだよな」

「皐月賞は難易度高いしオッズも香ばしいな」

「バステール、パントルナイーフ、アドマイヤクワッズあたりは思ってたより人気してない感じ」

「皐月賞こういうオッズになるんだ」

皐月賞は19日午後3時40分に発走となる。



（THE ANSWER編集部）