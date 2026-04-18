18日午後1時20分ごろ、長野県北部を震源とする強い地震が発生し、同県大町市で震度5強、長野市で震度5弱の揺れを観測した。 これを受けて、NHKでは断続的に地震のニュースを放送。午後1時5分から再放送されていた「豊臣兄弟!」の途中でニュースに切り替わり、その後予定されていた「土スタ」（土曜午後1時50分）が休止となった。「土スタ」はこの日スタートする土曜ドラマ「まぐだら屋のマリア」に出演する尾野真千子、藤原季節が出演する予定だった。

ニュースはいったん放送を終え、午後2時30分以降は「宇宙に一番近い島 ハワイ島」などが放送されていたが、午後2時54分ごろ、長野県内で再び、最大震度5弱を観測する強い地震が発生。その後、当初、同2時55分から放送が予定されていた「第80回全日本体操選手権 女子個人総合」の時間帯も、気象庁の記者会見や現地の状況などを伝えるニュースが続いた。

午後3時すぎには、「『全日本体操選手権』の時間ですがニュースを続けます」と、おことわりのテロップが流れた。

地震のニュースは午後3時30分すぎまで続き、「全日本体操選手権」の生中継は、同31分から始まった。