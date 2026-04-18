ぱーてぃーちゃん信子、2年で8キロ増量 衣装もギリギリ→恥ずかしいハプニング発生
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、16日放送のTBSのバラエティ番組『サンド屋台』第4弾に出演し、2年で8キロ増量したことを告白。これにより引き起こされた恥ずかしいハプニングを明かした。
【写真】おなじみのポーズも！33歳・ぱーてぃちゃん信子が高校入学
「2年前から8キロ太っていて」とさらりと告白した信子。増量により「意外とバレないけど、けっこうついてて、衣装用意してもらったやつも、みっちみちでギリギリ入るみたいな」と服もきつくなってしまっているという。
楽屋は今もトリオで同室で、いつもすがちゃん最高No.1の前でも気にせず着替えているが、あるときに「てい！って」とデニムのズボンを脱いだところ、パンツも一緒に脱げてしまい、「うちのおしりのブラックホールがすがちゃんの目の前になってて…」と恥ずかしいハプニングが発生したと明かした。笑いが起こる中、「すがちゃんが吸い込まれていなくなっちゃった♪」とボケて締めた信子に、富澤が「飯食う番組だぞ！」とツッコんでいた。
本番組は、MC・サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、ゲストがおすすめのグルメを持ち寄り、おもしろいエピソードを話した人だけが食べられる、“箸もトークも進む”グルメトークバラエティ。ゲストには信子のほか、岡田将生、井川遥、Snow Man・向井康二、野々村友紀子、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が登場。豪華ゲストのあらゆるエピソードをサンドウィッチマンが掘り下げた。
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「2年前から8キロ太っていて」とさらりと告白した信子。増量により「意外とバレないけど、けっこうついてて、衣装用意してもらったやつも、みっちみちでギリギリ入るみたいな」と服もきつくなってしまっているという。
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