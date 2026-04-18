ド軍に突如舞い込んだBIGニュース「同じ日！？」「衝撃的だ！」偶然重なった吉報に祝福殺到
インスタグラムで報告
米大リーグ・ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でロッキーズと対戦した。大雪に見舞われながら無事に開催された試合の前には2つのビッグニュースが舞い込み、ドジャースファンの歓喜が広がった。
偶然にも、2つの吉報が届いた。日本時間の早朝、カイル・タッカー外野手がインスタグラムを更新。「新たな家族の一員」と綴り、第1子誕生を報告した。我が子を抱く夫人と3人で並び、微笑む家族ショットも添えている。
さらに同日、ムーキー・ベッツ内野手にも新たな家族が誕生していた。ベッツの妻ブリアナさんのインスタグラムには「カーリ・ベッツ ベッツ一家に加わった新たなメンバー！」と綴られ、第3子を抱くベッツの写真などがアップされている。
相次ぐ朗報に、ファンからは祝福メッセージが殺到した。
「最高の写真だ！！」
「本当に可愛すぎる」
「ムーキーと同じ日に！？」
「小さな指に泣けるわ」
「なんてラッキーな赤ちゃんだ」
「衝撃的だ！！ おめでとう」
「とても愛おしい。なんて素敵な家族だ」
「ただただ完璧ね」
「これ以上の幸せはないよ」
今季ドジャースへ加入したタッカーはこの試合、「2番・右翼」でスタメン出場。ベッツは4日（同5日）の敵地ナショナルズ戦で右腹斜筋を痛め、負傷者リスト（IL）入りしている。
（THE ANSWER編集部）