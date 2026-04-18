シドが、4月10日＝シドの日を記念して、2026年初ライブをZepp Hanedaで開催した。いちばん近い存在であるファンクラブ会員を前に、MCではリラックスした表情を覗かせつつも、セットリストからは攻めの姿勢が感じられた。ファンと共につくりあげた一夜限りのファンクラブ限定ライブ＜SID OFFICIAL MEMBERS CLUB ID-S限定 410の日2026＞のオフィシャルレポートをお届けしたい。

会場は、ダークな楽曲にフォーカスした昨年のコンセプトツアー＜SID TOUR 2025 〜Dark side〜＞が11月にファイナルを飾ったZepp Haneda。2026年の初ライブとなったこの日、シドはまだ見ぬ新しい姿を見せてくれた。

“410”という数字の形に灯された電飾がステージに輝き、SEに乗せてゆうや(Dr)、明希(B)、Shinji(G)、最後にマオ(Vo)が登場。それぞれの流儀でファンにアピールする高揚感たっぷりの幕開け。「ハナビラ」のイントロが鳴ると、あちこちから感嘆の声がこぼれた。この日の暴風雨で大半が散ってしまっただろうが、桜の季節にふさわしい選曲だった。Shinjiはアコースティックギターを爪弾き、明希は2台のベースを使い分け、ゆうやは滑らかなドラミングで歌に寄り添っていく。

マオが最後の超ロングトーンを轟かせた直後、しっとりとした余韻に浸る間もなく放ったのは、シド流令和歌謡の真骨頂「騙し愛」。続く「MUSIC」では明希のスラップベースがグルーヴを牽引し、踊るような身のこなしでパフォーマンスするマオ。熱気と一体感がみるみるうちに上昇していく。予想もつかない選曲と流れでファンを驚かせるライブ序盤だった。

「すげえ盛り上がってんじゃん？ 頭から。いいねいいねいいね！」とマオは第一声を放ち、「バーチャル晩餐会」「cosmetic」を連打。ステージが真っ赤な光で染め上げられ、どよめきを巻き起こした次曲は「林檎飴」だった。哀愁を帯びたメロディーとシンセ音が’80年代テイストの魅力をまき散らすレア曲に、場内は大拍手に包まれた。

続くMCではメンバー全員がコメント。トップバッターの明希が「どこの誰がこの豪雨を連れてきました？」と問い、雨男疑惑をとぼけようとすると、ファンは爆笑。ゆうやが明希をコッソリと指さしているのも笑いを誘った。「お足元の悪い中、こんなに素敵な笑顔で迎えてくれてありがとうございます」と明希が感謝を述べると、メンバーは拍手で同意。そして、「“こんなに楽しんでる僕・私、自分でも初めてだ”というぐらい盛り上がってください。まだ見ぬ自分と出会って、最高の夜にしようZepp Haneda！」と呼び掛けると、ファンは大きな声で答えた。

「見たこともないくらい衣装が派手で、それでも似合っているドラマーを紹介していいですか？ ロックドラマー、ゆうや！」とコールされたゆうやは立ち上がると、コール&レスポンスの後、「みんな、この日をすごい楽しみにしてたと思う。でもたぶん俺のほうが楽しみにしてたと思う。1日しかないからね、4月10日って。ツアーじゃないから、今日1日でツアー初日とツアーファイナルみたいな完結をセットリストの中でやっていくんで、ついて来いよ？」と語り掛け、「ぶちかましていこうぜ！」というシャウトで締め括った。

「ヘンな豆知識しか言ってないけど、本当にすごいイケメンだと思います。ギター、Shinji！」とゆうやが紹介すると、Shinjiは「お世話になっております！」という挨拶を勇ましく連呼。「桜ももう散り散りですが、ここで一句」と前置きして、「さくらさくらと唄はれし老木哉」と小林一茶の句を詠唱。「4月10日、この桜の散る季節に、皆さんとあと何回見られるんだろうな？ ずっと会いたいなって」とコメントすると、ファンは歓喜の声を上げた。「君らと一緒に歳を重ねてきて、毎回会えたらうれしいなっていう、自分の願望です」と感慨深そうに語った。かと思えば、照れ隠しなのか「そんな今日は和田アキ子さんの誕生日です」と豆知識を披露し、「和田アキ子さんのようにパワフルなライブをしていきますので」と決意表明。

「オン・ヴォーカル、マオ！」とShinjiから紹介を受けたマオは、「いや〜、変なメンバーだね（笑）」と個性豊かなMCを振り返って笑ったが、「盛り上がっていこうか！ ちょっとだけ懐かしい曲かな？ Shinjiだっけ、この曲は？ いい曲だよね」とのコメントからはリスペクトが伝わってきた。披露したのは、光と影を1曲の中に併せ持つミディアムナンバー「マスカラ」。気怠さをまとったリフに導かれ、ドラマティックに歌が展開していく名曲で、成熟した現在のシドにしっくりと似合っていた。夕暮れを思わせるオレンジを多用しつつ、最後は白い閃光の中に没入していく劇的な照明演出。和の情感をたっぷりと味わえる次曲「面影」へと繋がっていく流れも印象的で、ライブの折り返し地点を魅力的に彩っていた。

ゆうや、明希、ShinjiによるInstは、三者三様、自由自在にプレイしつつも互いの音に触発されて昂っていく演奏に、ロックバンドとしてのシドの骨格や礎の強さを再認識させられた。そこへ、前半は白いシャツ姿だったマオが黒いジャケットをまとって再登場して合流すると、「delete」がスタート。煽り文句もメンバーの動きもどんどん衝動的に、激しくなっていく。「盛り上がってんな、まだ行けんだろ？ 行きたいんだろお前ら？」とマオが焚きつけて歌い出したのは「ほうき星」。ファンも大きな声でシンガロングする。カラフルな照明、ミラーボールも輝く中で「V.I.P」を披露。マオはShinjiへと歩み寄り肩に手を置いたかと思えば、後方の階段を上ってゆうやの隣へ。その後は明希の肩を抱きながら歌唱した。

マオがジャケットを脱いで両腕を露わにし、「dummy」がスタートすると、鋭いシャウトを交えながら獰猛にパフォーマンス。チカチカと明滅するストロボライトが盛り上がりを加熱させていく。明希が「Zepp Haneda！ 俺の想いが全然伝わってねえんだよ。やれるか!? やれるか!?」と煽り、「Oi Oi Oi Oi」とファンと互いに競い合うように激しくコール&レスポンス。明希は髪を振り乱してターンを繰り返しながらプレイして、Shinjiはしゃがんだかと思えば即座に立ち上がり、ギターを垂直に天に突き立て仰け反りながら演奏。荒々しいパフォーマンスをメンバーたちが繰り広げる中央で、ゆうやは緻密にプレイしていた。

「まだ行けんだろ？ お前ら＜Dark side＞の時はそんなもんじゃなかったもんな。お前らの本性を知ってるからな。俺を！ 俺様を！ 気持ち良くさせろ、いいか！」とマオが威嚇するように叫ぶと、「0.5秒の恋」へ。電飾の灯りは赤、白の十字架の形に彩られ、激しくブリンク。ファンは拳を振り上げ、メンバーは髪を振り乱して演奏に没入。間奏で明希はShinjiへと近付いていき、2人が向き合って音を刻む場面にも目を惹かれる。マオはお立ち台よりも前へ、ステージの際ギリギリの突端でシャウト。ゆうやのスティックは大きな美しい軌道を描き、激しくもタイトなドラミングでしっかりと土台を支えた。「行けんのかZepp？ 行けんのか東京？ 結婚しよう」という煽りからの「プロポーズ」で絶叫と轟音のカオスを生み出し、本編を締め括った。

すぐさまアンコールの声と手拍子が起きて、メンバーは再登場。「次の曲、いつぶりか分からないぐらいの……今のシドがやったらどうかな？って。みんな覚えてるかな？」とマオが悪戯っぽく笑いながら語り、披露したのは「dog run」。歌詞通りリードを引きずるように小走りになるマオとそれを追い掛けるShinji、そのキュートな様子にファンは悲鳴のような声を上げていた。

大拍手の中で曲を終えると、「“ちょっとどうかな？”と思ったんだけど。まだまだ行けたな」と笑ったマオ。ここで、既に発表されている5月からのライブハウスツアー＜いちばん好きな場所 2026＞に触れた。＜いちばん好きな場所＞の開催は約8年前。明希は「全部来たほうがいい。めっちゃくちゃいいライブするから」と誓った。さらに4月18日(土)には4人揃ってのYouTube配信を実施すること、今年秋にファン参加型のリクエスト・ベストアルバムをリリースすることなどを告知、会場を沸かせた。

「夏恋」ではセンターに明希とShinjiが集まり、二人の肩に手を置くマオ。かと思えば、Shinjiがドラム台に駆け上がり、ゆうやとマオ、明希の三人が縦に直列する場面も。歌詞の“君”をファンに置き換えて＜隣には“お前ら”がいいな＞とマオが指さすと、ファンは歓喜の声を上げた。明希はドラム台に上りゆうやに背中を預けてプレイ。ライブが終わりに向かう寂しさとは裏腹に、明るい曲調に乗せて、次々と眩い名場面がステージ上で生まれていった。さらに楽しさを加速させていくように「smile」を軽やかにパフォーマンスし、「まだまだ行こうか！」と煽って「ドラマ」へ。ラストの「one way」も含め、この日最大級のボリュームでファンの力強い「Oi Oi!」コールが響き、幸福な一体感の中でライブは締め括られた。

ファンを背にした記念撮影の後、メンバーは晴れやかな表情で手を振り、ピックやスティックを投げ入れた。明希は「最高だったぜ！ ＜いちばん好きな場所＞で再会できることを楽しみにしてます。今日を超えるような、シド史上最高のライブを、ツアーをみんなでつくりましょう。一人一人の想いを持って来てください。俺たちもそれに全力で応えます、最高のツアーにしましょう、今日はどうもありがとう！」と挨拶。

Shinjiは「ありがとう！ まだ決まってもないんですけど、また来年も4月10日に君たちに会いたいな。絶対会おうぜ！」と次の“シドの日”での再会を願った。

ゆうやは「ドラムは？」と問い掛け、ファンから「ゆうや！」の答えを受け取ると、「ありがとうございます。最高、シド最高！ ライブ最高！ あなたたち最高！ またツアーで会おうぜ！」とファンを讃えつつ再会を誓った。

最後に一人残ったマオは、「最高のライブをどうもありがとう。最後に一個だけいいかな？」と問い掛け、浴びせられる「マオ！」コールに耳を澄ませた後、マイクを置き、BGMが一瞬消えた静寂の中で「愛してます！」と叫んだ。マオが去り、ステージには“410”の電飾が再び灯っていた。

懐かしい曲を“今”のシドが歌い奏でたらどうなるか？ そんな実験的な試みを多数盛り込んだステージは新鮮で、贅沢な内容だった。だからこそ“一夜限りであることがもったいない”と感じたが、5月から始まるライブハウスツアーに向けて、絶好の前哨戦となっていた。告知の通り、活発な動きを予定している2026年のシドに注目し続けたい。

取材・文◎大前多恵

撮影◎江隈麗志

■＜SID OFFICIAL MEMBERS CLUB ID-S限定 “410の日2026”＞2026年4月10日(金)＠東京・Zepp Haneda セットリスト

01 ハナビラ

02 騙し愛

03 MUSIC

04 バーチャル晩餐会

05 cosmetic

06 林檎飴

07 マスカラ

08 面影

09 delete

10 ほうき星

11 V.I.P

12 dummy

13 0.5秒の恋

14 プロポーズ

encore

en1 dog run

en2 夏恋

en3 smile

en4 ドラマ

en5 one way

■＜SID LIVE HOUSE TOUR「いちばん好きな場所 2026」＞

5月15日(金) 神奈川・CLUB CITTA’ ※ID-S BASIC 限定 LIVE

open18:00 / start19:00

5月16日(土) 神奈川・CLUB CITTA’

open16:00 / start17:00

5月23日(土) 兵庫・神戸 Harbor Studio

open16:15 / start17:00

5月24日(日) 滋賀・滋賀 U☆STONE

open16:30 / start17:00

5月30日(土) 熊本・熊本 B.9 V1

open16:15 / start17:00

5月31日(日) 鹿児島・鹿児島 CAPARVO HALL

open16:30 / start17:00

6月06日(土) 青森・青森 Quarter

open16:30 / start17:00

6月07日(日) 岩手・盛岡 CLUB CHANGE WAVE

open16:30 / start17:00

6月13日(土) 福島・郡山 HIPSHOT JAPAN

open16:15 / start17:00

6月14日(日) 宮城・仙台 Rensa

open16:15 / start17:00

6月20日(土) 千葉・柏 PALOOZA

open16:30 / start17:00

6月21日(日) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3

open16:30 / start17:00

6月27日(土) 石川・金沢 EIGHT HALL

open16:15 / start17:00

6月28日(日) 長野・長野 CLUB JUNK BOX

open16:30 / start17:00

7月11日(土) 北海道・札幌ペニーレーン 24

open16:15 / start17:00

7月12日(日) 北海道・札幌ペニーレーン 24

open16:15 / start17:00

7月18日(土) 香川・高松 MONSTER

open16:30 / start17:00

7月19日(日) 愛媛・松山 WStudioRED

open16:30 / start17:00

7月25日(土) 福岡・福岡 DRUM LOGOS

open16:00 / start17:00

7月26日(日) 福岡・福岡 DRUM Be-1 ※ID-S BASIC 限定 LIVE

open16:30 / start17:00

8月01日(土) 広島・広島 CLUB QUATTRO

open16:00 / start17:00

8月02日(日) 岡山・岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

open16:15 / start17:00

8月08日(土) 愛知・名古屋ダイアモンドホール

open16:00 / start17:00

8月09日(日) 愛知・名古屋ボトムライン ※ID-S BASIC 限定 LIVE

open16:15 / start17:00

8月16日(日) 新潟・新潟 LOTS

open16:15 / start17:00

8月22日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

open16:00 / start17:00

8月23日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA ※ID-S BASIC 限定 LIVE

open16:00 / start17:00

8月30日(日) 東京・Spotify O-EAST

open16:00 / start17:00

8月31日(月) 東京・Spotify O-EAST ※ID-S BASIC 限定 LIVE

open18:00 / start19:00

▼チケット

スタンディング 8,800円(税込/ドリンク代別)

※4歳以上有料

詳細：https://sid-web.info/event/357394