シンガーソングライターの岡崎体育(36)の公式サイトが、17日に更新。メジャーデビュー10周年を記念して行われる全国ツアーのチケット先行販売において、チケット販売「チケットぴあ」のシステム上の設定不備により、誤抽選などが発生したことを報告した。

岡崎の公式サイトに「チケットぴあよりお知らせ」と題した声明が掲載され、「2026年4月16日(木) 18:00に当落発表を行いました本先行において、「チケットぴあ」のシステム上の設定不備により、以下の事象が発生していることが判明いたしました」と報告。

9月20日の北海道・Zepp Sapporo公演では、2F指定席において、会場規定のキャパシティを上回る枚数のチケットを誤って当選・販売処理をしてしまう事象が発生したとし、9月26日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演では本来当選されるべき申し込み者が誤って落選となってしまう事象が発生したと伝えた。

チケットぴあは「本公演を心待ちにされていたお客様、ならびにアーティスト、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご不安をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

その上で、北海道公演においては「本来ご提供できる座席数を超過して当選を出してしまったため、現在の当選結果を維持することが困難な状況です。誠に勝手ながら、本先行における「2F指定席」の全ての当選を、一旦無効（取り消し）とし、改めて正しい販売枚数での再受付を実施いたします」とし、「一度はお届けした当選の権利を取り消すこととなり、多大なる落胆とご迷惑をお掛けしますことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と伝えた。

また、大阪公演ついては「本来当選されるべきであったお客様を対象に、限定の追加受付を実施いたします」と説明した。