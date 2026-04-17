今月9日、大阪のJR天王寺駅近くの路上で20代の男性が腕を刺されケガをした事件で、21歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】【速報】JR天王寺駅近くでの殺人未遂事件 21歳の建設作業員を逮捕 「ニュースをみてきました」と自ら出頭 他に少なくとも5人が関与か 大阪府警

殺人未遂などの疑いで逮捕されたのは、住居不定の建設作業員・尾野隆晴容疑者（21）です。

警察によりますと、尾野容疑者は今月9日、大阪市天王寺区の路上で20代の男性に対し後ろから車をぶつける等の暴行を加えたうえ、別の20代の男性の顔や腕などを刃物様のもので切りつけるなどした疑いがもたれています。

17日の朝、尾野容疑者が知人とともに天王寺警察署に「ニュースをみてきました」と出頭。

尾野容疑者と被害男性の1人は知人関係で、トラブルの話し合いをするために待ち合わせをしていたということです。

警察は、尾野容疑者の認否を明らかにしていませんが、ほかにも少なくとも5人が事件に関わっているとみて捜査しています。