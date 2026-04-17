[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇134銘柄・下落85銘柄（東証終値比）
4月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは243銘柄。東証終値比で上昇は134銘柄、下落は85銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは8銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は300円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6217> 津田駒 1075 +150（ +16.2%）
2位 <3823> ＷＨＤＣ 62.5 +7.5（ +13.6%）
3位 <7271> 安永 1210 +113（ +10.3%）
4位 <8918> ランド 9.8 +0.8（ +8.9%）
5位 <3444> 菊池製作 1248 +99（ +8.6%）
6位 <4422> ＶＮＸ 1512 +115（ +8.2%）
7位 <6629> Ｔホライゾン 1144.1 +74.1（ +6.9%）
8位 <550A> ソフトテック 3820 +240（ +6.7%）
9位 <3936> ＧＷ 157 +8（ +5.4%）
10位 <6494> ＮＦＫＨＤ 112 +4（ +3.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3856> Ａバランス 540.5 -94.5（ -14.9%）
2位 <409A> オリオン 1134 -180（ -13.7%）
3位 <1662> 石油資源 2149.9 -198.1（ -8.4%）
4位 <4929> アジュバン 740 -37（ -4.8%）
5位 <2411> ゲンダイ 475.3 -18.7（ -3.8%）
6位 <9519> レノバ 1004 -37（ -3.6%）
7位 <6029> アトラＧ 169.1 -4.9（ -2.8%）
8位 <6594> ニデック 2210 -58（ -2.6%）
9位 <5856> ＬＩＥＨ 31.2 -0.8（ -2.5%）
10位 <3664> ＷＩＺＥ 39 -1（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9147> ＮＸＨＤ 3955 +108（ +2.8%）
2位 <4704> トレンド 6100 +122（ +2.0%）
3位 <4005> 住友化 538.5 +9.4（ +1.8%）
4位 <285A> キオクシア 30950 +420（ +1.4%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2122 +27.0（ +1.3%）
6位 <6758> ソニーＧ 3433 +38.0（ +1.1%）
7位 <5713> 住友鉱 10248 +98（ +1.0%）
8位 <6857> アドテスト 28110 +240（ +0.9%）
9位 <3697> ＳＨＩＦＴ 756 +6.0（ +0.8%）
10位 <7453> 良品計画 3972 +30（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1345 -30.0（ -2.2%）
2位 <3289> 東急不ＨＤ 1378.9 -8.6（ -0.6%）
3位 <8697> 日本取引所 1889 -11.0（ -0.6%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3970.1 -14.9（ -0.4%）
5位 <4755> 楽天グループ 832 -2.6（ -0.3%）
6位 <3382> セブン＆アイ 2050 -4.5（ -0.2%）
7位 <3402> 東レ 1156 -0.5（ -0.0%）
8位 <1928> 積水ハウス 3480 -1.0（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6217> 津田駒 1075 +150（ +16.2%）
2位 <3823> ＷＨＤＣ 62.5 +7.5（ +13.6%）
3位 <7271> 安永 1210 +113（ +10.3%）
4位 <8918> ランド 9.8 +0.8（ +8.9%）
5位 <3444> 菊池製作 1248 +99（ +8.6%）
6位 <4422> ＶＮＸ 1512 +115（ +8.2%）
7位 <6629> Ｔホライゾン 1144.1 +74.1（ +6.9%）
8位 <550A> ソフトテック 3820 +240（ +6.7%）
9位 <3936> ＧＷ 157 +8（ +5.4%）
10位 <6494> ＮＦＫＨＤ 112 +4（ +3.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3856> Ａバランス 540.5 -94.5（ -14.9%）
2位 <409A> オリオン 1134 -180（ -13.7%）
3位 <1662> 石油資源 2149.9 -198.1（ -8.4%）
4位 <4929> アジュバン 740 -37（ -4.8%）
5位 <2411> ゲンダイ 475.3 -18.7（ -3.8%）
6位 <9519> レノバ 1004 -37（ -3.6%）
7位 <6029> アトラＧ 169.1 -4.9（ -2.8%）
8位 <6594> ニデック 2210 -58（ -2.6%）
9位 <5856> ＬＩＥＨ 31.2 -0.8（ -2.5%）
10位 <3664> ＷＩＺＥ 39 -1（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9147> ＮＸＨＤ 3955 +108（ +2.8%）
2位 <4704> トレンド 6100 +122（ +2.0%）
3位 <4005> 住友化 538.5 +9.4（ +1.8%）
4位 <285A> キオクシア 30950 +420（ +1.4%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2122 +27.0（ +1.3%）
6位 <6758> ソニーＧ 3433 +38.0（ +1.1%）
7位 <5713> 住友鉱 10248 +98（ +1.0%）
8位 <6857> アドテスト 28110 +240（ +0.9%）
9位 <3697> ＳＨＩＦＴ 756 +6.0（ +0.8%）
10位 <7453> 良品計画 3972 +30（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1345 -30.0（ -2.2%）
2位 <3289> 東急不ＨＤ 1378.9 -8.6（ -0.6%）
3位 <8697> 日本取引所 1889 -11.0（ -0.6%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3970.1 -14.9（ -0.4%）
5位 <4755> 楽天グループ 832 -2.6（ -0.3%）
6位 <3382> セブン＆アイ 2050 -4.5（ -0.2%）
7位 <3402> 東レ 1156 -0.5（ -0.0%）
8位 <1928> 積水ハウス 3480 -1.0（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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