　4月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは243銘柄。東証終値比で上昇は134銘柄、下落は85銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは8銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は300円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6217>　津田駒　　　　　　 1075　　+150（ +16.2%）
2位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 62.5　　+7.5（ +13.6%）
3位 <7271>　安永　　　　　　　 1210　　+113（ +10.3%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.8　　+0.8（　+8.9%）
5位 <3444>　菊池製作　　　　　 1248　　 +99（　+8.6%）
6位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　 1512　　+115（　+8.2%）
7位 <6629>　Ｔホライゾン　　 1144.1　 +74.1（　+6.9%）
8位 <550A>　ソフトテック　　　 3820　　+240（　+6.7%）
9位 <3936>　ＧＷ　　　　　　　　157　　　+8（　+5.4%）
10位 <6494>　ＮＦＫＨＤ　　　　　112　　　+4（　+3.7%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3856>　Ａバランス　　　　540.5　 -94.5（ -14.9%）
2位 <409A>　オリオン　　　　　 1134　　-180（ -13.7%）
3位 <1662>　石油資源　　　　 2149.9　-198.1（　-8.4%）
4位 <4929>　アジュバン　　　　　740　　 -37（　-4.8%）
5位 <2411>　ゲンダイ　　　　　475.3　 -18.7（　-3.8%）
6位 <9519>　レノバ　　　　　　 1004　　 -37（　-3.6%）
7位 <6029>　アトラＧ　　　　　169.1　　-4.9（　-2.8%）
8位 <6594>　ニデック　　　　　 2210　　 -58（　-2.6%）
9位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 31.2　　-0.8（　-2.5%）
10位 <3664>　ＷＩＺＥ　　　　　　 39　　　-1（　-2.5%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　　 3955　　+108（　+2.8%）
2位 <4704>　トレンド　　　　　 6100　　+122（　+2.0%）
3位 <4005>　住友化　　　　　　538.5　　+9.4（　+1.8%）
4位 <285A>　キオクシア　　　　30950　　+420（　+1.4%）
5位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 2122　 +27.0（　+1.3%）
6位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3433　 +38.0（　+1.1%）
7位 <5713>　住友鉱　　　　　　10248　　 +98（　+1.0%）
8位 <6857>　アドテスト　　　　28110　　+240（　+0.9%）
9位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　756　　+6.0（　+0.8%）
10位 <7453>　良品計画　　　　　 3972　　 +30（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1345　 -30.0（　-2.2%）
2位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1378.9　　-8.6（　-0.6%）
3位 <8697>　日本取引所　　　　 1889　 -11.0（　-0.6%）
4位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 3970.1　 -14.9（　-0.4%）
5位 <4755>　楽天グループ　　　　832　　-2.6（　-0.3%）
6位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2050　　-4.5（　-0.2%）
7位 <3402>　東レ　　　　　　　 1156　　-0.5（　-0.0%）
8位 <1928>　積水ハウス　　　　 3480　　-1.0（　-0.0%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース