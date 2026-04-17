ＭＶＰ男のバットが止まらない。エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）が１６日（日本時間１７日）の敵地ヤンキース戦で４試合連続となる７号本塁打を放った。

６―４で２点リードの７回一死から、右腕・チビイの１４４キロチェンジアップを左翼席へ運び、チームは１１―４で快勝。２勝２敗の痛み分けに終わった同シリーズでトラウトは４戦５発、９打点の大暴れ。ビジター選手として史上初めてヤンキー・スタジアムで同一シリーズに５本塁打を記録した。トラウトは「ここでプレーした素晴らしい選手がたくさんいるし、最高だよ」と快挙の余韻に浸った。

この活躍には敵軍も脱帽するしかない。３回に一時は逆転となる２号２ランを放ったヤンキースの４番、ジャンカルロ・スタントン外野手（３６）は試合後、ニューヨークの地元放送局「ＳＮＹ」の取材に「彼とジャッジのシリーズを通じての活躍は素晴らしかった。もちろん、我々相手にそんなことはされたくないが、その偉大さは認めざるを得ない」と語り、ライバルを絶賛した。

１週間前まで１割台に低迷していた打率は２割４分６厘まで上昇。７本塁打はヤンキースの主砲・ジャッジの８本に続くリーグ２位で、ＭＶＰを３度受賞したかつての輝きを取り戻してきたようだ。